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U tempu in Corsica


le Vendredi 25 Septembre 2026 à 07:05

Le ciel est voilé du Nord au Sud avec un risque d'averses possible sur le Cap Corse, Bastia et la plaine orientale. Les températures maximales se situent entre 23 et 27 degrés, localement jusqu'à 29.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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