U tempu in Corsica

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A màghjina - U vechju fornu à calcina di Prunelli
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Après la colère des agriculteurs, l’État promet une « revoyure » des aides du plan CASI et de nouvelles discussions
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Logement social : à Ajaccio, Per Campà In Pace remet un premier chèque de 3 600 euros
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Trois personnes secourues en montagne par le Dragon 2B
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