Ligue 3 : malgré les absents, le SC Bastia ambitieux face au Paris 13 Atlético

(Photo Gérard Baldocchi)



Compter les troupes avant de se lancer dans la bataille face au Paris 13 Atlético d'un certain… Stéphane Rossi. C’est ce qu’a dû faire tout au long de cette semaine Laurent Peyrelade. Le coach bastiais devra faire l’impasse sur une importante partie de son effectif. Erawan Garnier et Cléo Meilières sont suspendus. Daouda Tamban, Alexandre Zaouai et Felix Tomi sont blessés et Gustav Akueson est en sélection avec le Togo. « On a beaucoup d’absents, mais l’important est de parler des présents. »



Et surtout de miser sur la jeunesse. L’effectif, déjà jeune, passera de 24 à 22 ans de moyenne d’âge pour cette rencontre, a expliqué le coach en conférence de presse : « Certains veulent jouer. Je leur dis : vas-y, c’est ton moment. » Sans pression, mais avec l’obligation de : « Rester dans l’esprit collectif et la discipline que demande un match et avoir confiance en nous. L’idée, c’est de travailler des principes et travailler un système avec des valeurs, quels que soient les hommes. »



Objectif affiché par le technicien bastiais : « On mérite de gagner contre Paris. » Fort de trois victoires à l’extérieur et d’un bon match contre l’AS Cannes la semaine dernière à Furiani, le Sporting semble avoir repris de la vigueur. L’adversaire de samedi, Paris 13 Atlético, affiche de son côté deux victoires, trois nuls et trois défaites. Tenus en échec à deux reprises sur leur terrain depuis le début du mois de septembre, les Parisiens laissent entrevoir une carte à jouer pour les Turchini : « Une équipe athlétique, très bien organisée. Qualité individuelle de percussion. On va jouer sur un très bon terrain, c’est très important. Il n’y a pas de points gratuits, pas de match gratuit. Ils n’ont pas pris beaucoup de buts, ils n’ont pas marqué non plus. On doit être dans le bon état d’esprit. »



Ce sera le cas, a précisé Noah Zilliox en conférence de presse. Le défenseur bastiais l’affirme : « On se déplace forcément pour aller chercher une victoire. Un résultat à aller chercher à l’extérieur pour rester dans cette dynamique. »



Cette 8ème journée a aussi été l’occasion de faire un premier bilan sur le début de saison bastiais. Trois victoires, trois défaites et un match nul. Dix points au total, mais surtout pas une seule victoire à Armand-Cesari. Sur le bilan comptable, Laurent Peyrelade est sans langue de bois : « L’entraîneur trouve qu’il lui manque deux points. L’homme trouve que ce groupe travaille bien et l’apprécie. » Le coach bastiais donne un nouveau rendez-vous dans deux matchs. Pour Noah Zilliox, le bilan est « plutôt positif. On a su ramener des points de l’extérieur. À domicile, ça a été plus compliqué. Mais un bon résultat à domicile face à Cannes, bon pour la suite », avec un groupe dans lequel tout le monde se tire vers le haut.



La suite, le Sporting devra la négocier avec les possibles blessures et suspensions : « L’avantage des groupes réduits, c’est que tout le monde y va. L’inconvénient, c’est que dès qu’on a un peu d’absents, on est pénalisé. »



Avec sa blessure aux ligaments croisés, Felix Tomi devrait être hors-jeu pour la saison. Le coach bastiais croit en son effectif actuel pour pallier les manques, mais l’indique : « On regarde un poste offensif. Un attaquant coûte très cher, on ne peut pas faire n’importe quoi avec notre argent. »