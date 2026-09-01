À Bastia, les agriculteurs obtiennent un engagement sur la revalorisation de l’ICHN

Après près de deux heures de réunion avec la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) dans les locaux de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Bastia, les agriculteurs de la FDSEA 2B, des JA et de la Coordination Rurale disent avoir obtenu un engagement sur la revalorisation de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN). Celle-ci doit être portée « à hauteur de la différence constatée avec les montants versés sur le continent ». Une rencontre consacrée aux données et aux méthodes de calcul de cette indemnité doit désormais être organisée lundi matin dans les locaux de l’Office du développement agricole et rural de Corse (ODARC), en présence des syndicats agricoles et de la DRAAF.





La réunion de cet après-midi était particulièrement attendue après la mobilisation menée ce jeudi devant les préfectures de Bastia et d’Ajaccio. Alors que les six syndicats agricoles insulaires avaient appelé à une journée d’action commune, plusieurs points de blocage avaient été organisés, notamment au niveau de plusieurs ports de commerce. Ce vendredi, la mobilisation s’est poursuivie à Bastia. Une vingtaine d’agriculteurs de la FDSEA, des Jeunes Agriculteurs et de la Coordination Rurale se sont d’abord rendus à l’ODARC pour obtenir des réponses concernant le calcul et le versement de l’ICHN, dont les montants sont inférieurs en Corse à ceux versés sur le continent. Faute de réponses jugées suffisantes, ils ont ensuite occupé les locaux de la DDTM. Ils réclamaient notamment un échange avec la DRAAF avant leur rendez-vous prévu le 30 septembre au ministère de l’Agriculture. Une visioconférence a finalement été organisée en début d’après-midi.





Pour Joseph Colombani, président de la FDSEA 2B, cet échange a été satisfaisant. « Ils nous ont expliqué que c’était complexe, qu’ils ne s’étaient jamais penchés dessus, mais qu’il y a bien une différence de 15 % entre les montants versés en Corse et sur le continent. Il va être prouvé qu’on est moins bien dotés en termes de primes et de dotations que les autres, et cet échange de chiffres et de données que nous aurons lundi va permettre de servir avant le rendez-vous prévu le 30 septembre », affirme-t-il.





Si l’échange est jugé positif par les représentants agricoles, une inconnue demeure désormais : celle de leur déplacement à Paris. Jeudi, après cinq heures de réunion en préfecture de Haute-Corse, les représentants des syndicats agricoles avaient quitté les lieux, à l’exception de Joseph Colombani et de son secrétaire général, qui avaient décidé de rester sur place pour manifester leur mécontentement vis-à-vis de l’issue de la réunion. Ils expliquaient alors qu’ils ne se rendraient pas à Paris sans l’assurance de la présence de la ministre de l’Agriculture. Ce vendredi, le président de la FDSEA 2B affirme que la décision de son syndicat sera prise « lundi après la réunion à l’ODARC ».

