La Corse prend ses quartiers à la Foire de Marseille

La 101ème édition de la Foire de Marseille a ouvert ses portes ce vendredi 25 septembre et se tiendra jusqu’au 5 octobre prochain. Et comme chaque année, la Corse sera largement représentée au parc Chanot, avec un espace qui lui est dédié au niveau du hall 7. Il y a au total, une trentaine d’exposants, explique Antoine Cassandri, cheville ouvrière du lien entre l’emblématique foire de la cité phocéenne et la Corse : « On retrouve beaucoup de gastronomie, comme la charcuterie, le fromage, les canistrelli, les beignets au brocciu, le fiadone, mais aussi des viticulteurs, des apiculteurs et des huiles essentielles, ainsi qu’une boutique de souvenirs. »



Dans ces grands événements, la Corse a un savoir-faire certain dans la mise en scène de son terroir : « Un éleveur bovin va rôtir ses bêtes, les couteliers de Corse vont faire des démonstrations avec une forge, sans oublier les soirées musicales. » Pour Antoine Cassandri : « C’est un espace incontournable. Marseille, c’est le prolongement de la Corse. » Première ville corse en dehors de l’île, avec une diaspora qui se compte en plusieurs dizaines de milliers de personnes, voire plus, Marseille voit l’espace dédié à l’île de Beauté attirer les Corses en quête d’ambiance et de saveurs du pays.





Mais c’est aussi et surtout une vitrine pour les exposants insulaires. Près de 300 000 visiteurs sont attendus : « J’essaye de mettre en valeur les petits producteurs de qualité. Il n’y a rien d’industriel », explique Antoine Cassandri, avant de poursuivre : « C’est aussi un moyen d’ouvrir des opportunités pour trouver des contrats de distribution sur le Continent. »





Cet espace corse, c’est aussi une tête de proue de la promotion touristique, qui permet de donner un aperçu de l’île, située à moins d’une heure d’avion de Marseille et également desservie chaque jour par bateau : « On a un partenariat avec Corsica Linea pour tous nos exposants, avec une franchise de transport. » La Méridionale est également présente et « les compagnies insulaires proposent à la vente sur la foire des billets en promotion ou encore des jeux-concours pour gagner des traversées. »



De là à dire que la Corse est la vitrine de la Foire internationale de Marseille, il n’y a qu’un pas !

