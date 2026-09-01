Bastia : un élément de balcon se détache et endommage plusieurs véhicules
La rédaction le Vendredi 25 Septembre 2026 à 21:11
Un élément de balcon s’est détaché ce vendredi soir vers 20h15 à l’entrée d’une résidence située rue Chanoine-Colombani, à Bastia. Plusieurs véhicules stationnés dans la rue ont été endommagés par la chute de cet élément.
Peu après cet effondrement, qui a suscité l'émotion que l'on imagine, l'échelle pivotante semi-automatique du centre de secours de Bastia était engagée sur place pour tenter de déterminer les causes de cette chute qui aurait pu avoir des conséquences plus graves.
Les reconnaissances étaient toujours en cours dans le courant de la soirée