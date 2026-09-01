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Bocognano : contrôlé à 156 km/h sur la T20, son permis suspendu six mois


La rédaction le Vendredi 25 Septembre 2026 à 21:48

Un conducteur a été intercepté par les gendarmes de la brigade motorisée d’Ajaccio sur la T20, à hauteur de Bocognano. Il circulait à 156 km/h sur une portion limitée à 80 km/h.



Bocognano : contrôlé à 156 km/h sur la T20, son permis suspendu six mois
Après application de la marge technique, la vitesse retenue est de 148 km/h. L’excès de vitesse constaté s’élève donc à 68 km/h au-dessus de la limite autorisée.
Les gendarmes ont immédiatement retenu le permis de conduire du conducteur. La préfecture a ensuite prononcé une suspension administrative de six mois. L’affaire doit aussi être examinée par le tribunal d’Ajaccio, devant lequel le conducteur sera convoqué.
La gendarmerie rappelle les risques que représente la vitesse pour l’ensemble des usagers et indique que ses contrôles se poursuivent quotidiennement sur le réseau routier.
 




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