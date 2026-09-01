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Bovin en divagation à Prunu : le motard blessé


La rédaction le Samedi 26 Septembre 2026 à 07:39

À Prunu, peu après minuit, un motard d’une trentaine d’années a percuté un bovin en divagation sur la route d’Orezza. Pris en charge par les pompiers de La Porta et de Cervioni, le motard, en urgence relative, a été évacué vers l’hôpital de Bastia.







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