Jean-Charles Orsucci : « On ne peut pas prétendre au statu quo » sur la loi Littoral

Julien Castelli le Samedi 26 Septembre 2026 à 08:35

C’est à Avranches, près du Mont Saint-Michel que le congrès annuel de l’Association nationale des élus du littoral (ANEL) a pris fin, ce vendredi. Son président depuis un an, c’est Jean-Charles Orsucci. Le maire de Bonifacio défend une évolution de la loi Littoral, qu’il refuse d’assimiler à un détricotage. Déplacement d’habitations menacées par l’érosion, infrastructures à relocaliser, activités agricoles : il estime que le texte doit s’adapter aux effets du changement climatique. Il réclame aussi auprès de l’État un fonds national pour financer cette transformation.