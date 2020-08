Les îles Lavezzi, joyau difficilement sauvegardé de la Corse

A une trentaine de minutes du port de Bonifacio en bateau et une dizaine de kilomètres à vol d’oiseau de l’archipel italien de la Maddalena, les eaux turquoises des îles Lavezzi. Tous les étés, les vacanciers s’y rendent par centaine de milliers pour découvrir les plages paradisiaques bordées de colossaux rochers polis. Ici, aucune construction excepté le phare rouge qui domine l’archipel et le cimetière où reposent depuis 1855 les 750 victimes du naufrage de la Sémillante. Un véritable dépaysement pour les touristes, qui à peine le sol foulé, s’emparent de leur appareil photo et se pressent dans les sentiers à la recherche « du bon emplacement » pour déjeuner et passer le reste de la journée.



« Madame, réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Il est interdit de s’installer sur ces rochers. S’il vous plaît, rejoignez les sentiers ou la plage. » Les gardes territoriaux de l’Office de l’Environnement de la Corse rappellent les vacanciers à la réalité.La plupart du temps, les touristes sont très compréhensifs et s’exécutent. Chaque jour, de 7 heures à 21 heures, deux Zodiac de la garderie territoriale patrouillent pour veiller au moindre incivisme. Bien souvent, ils se résument à un jeter d’ancre dans des herbiers, des déchets non ramassés et le non-respect des périmètres pour circuler sur l’île.



A l’injonction des gardes, les visiteurs de l’île ont souvent la même réaction : “Excusez-moi je ne savais pas.” A l'image de cette femme en maillot de bain qui quitte très vite les rochers.

Les vacanciers passent à côté de ces informations puisque rien sur les îles ne signalent ces contre-indications. Seuls les employés des trois compagnies de bateliers annoncent les règles au micro durant la traversée : “Sur l’île veillez à bien récupérer vos déchets, une poubelle est à votre disposition au retour. Suivez bien les sentiers et installez vous sur les plages.”



A ce moment précis personne n’écoute. Les familles sont, déjà, toutes scotchés aux vitres sales de leur carrosse et s’exclament : “C’est magnifique ! On dirait une carte postale!”



Aussitôt arrivé sur la terre ferme, tout le monde a oublié les consignes. Un problème que Jean-Michel Culioli, responsable depuis trois ans du service des espaces protégés à l’Office de l’Environnement de la Corse, entend très vite régler. « D’ici à deux ans, il y aura des chemins balisés ainsi que des portiques sur cet embarcadère. », explique-t-il en montrant les chutes de pierres sur le sentier.