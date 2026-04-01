Jean-Charles Orsucci à la rencontre des élus du littoral, ce mercredi, en tant que président de l'ANEL

Julien Castelli le Mardi 21 Avril 2026 à 15:24

Elu président de l'Association nationale des élus du littoral (ANEL) en septembre, Jean-Charles Orsucci se rendra mercredi matin à Serra di Ferro, où il rencontrera plusieurs élus insulaires de communes côtières. Un temps d'échange au cours duquel pourront être explorées des solutions, au regard des principales préoccupations de ces élus corses. Des préoccupations qu'il connaît bien, lui qui est maire de Bonifacio, et qu'il pourra relayer au niveau national.