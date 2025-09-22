Jean-Charles Orsucci élu président des élus du littoral réunis en congrès à Bonifacio

Cette édition, placée sous le thème « France littorale 2100 », s’articulera autour de débats et de tables rondes consacrés à la transition énergétique, à l’économie bleue, à la lutte contre la pollution plastique, à la préservation des littoraux ou encore aux tensions foncières et au logement. Des ateliers thématiques aborderont également la gestion patrimoniale, l’assurabilité des collectivités et l’autonomie énergétique des territoires littoraux.





Une situation jugée alarmante

Avec 18 000 km de côtes, dont 5 500 km en métropole et plus de 12 500 km en Outre-Mer, la France est particulièrement exposée aux conséquences du changement climatique : érosion, submersion, montée des eaux et pollution plastique. Selon un rapport de l’IGA-IGEDD publié en 2024, plus de 5 000 logements et 3 000 locaux d’activités sont menacés d’ici 2050, un chiffre qui pourrait atteindre 450 000 logements à l’horizon 2100.

L’ANEL plaide depuis plusieurs années pour la création d’un fonds de solidarité nationale destiné à financer les investissements d’adaptation, sans peser sur les finances publiques.







Passation de relais à la tête de l’association

En amont de l’ouverture du congrès, l’Assemblée générale de l’ANEL a élu Jean-Charles Orsucci, maire de Bonifacio depuis 2008, à la présidence de l’association. Il succède à Yannick Moreau, maire des Sables-d’Olonne, qui avait pris la tête de l’ANEL en 2022 et a annoncé son retrait de la vie politique.

« Je suis très ému et honoré de la confiance témoignée par tous ces élus littoraux français venus en nombre à Bonifacio », a déclaré Jean-Charles Orsucci. « Je m’engage à poursuivre les efforts engagés par mes prédécesseurs pour la reconnaissance et la défense de nos territoires. »

Pour son prédécesseur, ce 44e congrès doit être l’occasion de rappeler l’urgence d’une mobilisation nationale. « C’est sur nos côtes que s’écrit déjà une part de l’avenir du pays », a affirmé Yannick Moreau, en soulignant le recul du gouvernement sur la création d’un fonds d’adaptation pourtant attendu.