Face à l’érosion littorale, le Dr André Rocchi propose d’expérimenter des solutions nouvelles sur Calzarellu

« Face au recul du trait de côte et aux effets du réchauffement climatique, la commune souhaite engager une démarche nouvelle pour son littoral, en particulier sur le secteur de Calzarellu.



Aujourd’hui, les réponses apportées reposent principalement sur une logique de repli stratégique. Si cette approche vise à sécuriser l’action publique dans un cadre national, elle ne peut, à elle seule, répondre à la diversité des territoires. Car un territoire n’est pas une abstraction. C’est un équilibre vivant, façonné par la géographie, les usages, les dynamiques naturelles et humaines.



Dans ce contexte, la commune entend s’appuyer sur les possibilités offertes par la loi d’expérimentation. Ce cadre permet, avec l’accord de l’État, de tester des solutions adaptées à la réalité locale, de les évaluer dans le temps, et de faire évoluer les réponses à partir du terrain. L’ambition est claire : ne pas se limiter à une logique de recul, mais ouvrir la voie à une adaptation active, construite à l’échelle du territoire.



Cette réflexion s’inscrit dans une approche globale, en lien avec la GEMAPI, qui intègre l’ensemble des équilibres : le littoral, les zones humides, les fleuves et leurs interactions dans un contexte climatique en mutation. Il s’agit d’observer, de comprendre et d’agir autrement. Non pas en dehors du cadre, mais en contribuant à le faire évoluer, à partir d’expériences concrètes, mesurées et partageables.



À travers cette démarche, la commune affirme une conviction : Préparer l’avenir ne peut pas se résumer à s’adapter par le retrait. C’est aussi être capable d’inventer, d’ajuster, et de construire des réponses en lien direct avec son territoire. Calzarellu peut ainsi devenir un espace d’expérimentation utile, non seulement pour la commune, mais aussi pour d’autres territoires confrontés aux mêmes défis. Cette approche traduit une volonté simple : agir avec responsabilité, en s’appuyant sur la réalité du terrain, pour construire des solutions durables et ouvrir des perspectives d’avenir. »

