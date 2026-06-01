ADAPEI 2A : le conflit social s’enlise, les salariés réclament une médiation de l'État

Le conflit social qui secoue l'ADAPEI 2A depuis le 22 mai ne montre aucun signe d'apaisement. Réunis en assemblée générale après une nouvelle rencontre avec la direction mercredi, les salariés grévistes ont décidé de poursuivre leur mouvement, estimant ne pas avoir obtenu de réponses satisfaisantes sur leurs principales revendications.



Selon Rudy Albertini, délégué syndical CGT de Corse-du-Sud, la réunion avait pour objectif d'examiner les réponses du conseil d'administration aux différents points du cahier revendicatif. Si la direction a répondu point par point aux demandes formulées par les salariés, un sujet demeure particulièrement sensible : le maintien de deux procédures disciplinaires visant des salariés de l'association.



« C'est aujourd'hui le principal point de blocage », explique le représentant syndical. « Ces procédures sont directement liées aux questions de management et aux risques psychosociaux que nous dénonçons depuis plusieurs mois. »





Une procédure jugée révélatrice d'un management contesté



L'un des dossiers concerne un responsable ayant organisé en urgence le remplacement d'une salariée absente afin d'assurer la continuité du service. Une initiative qui lui serait aujourd'hui reprochée au motif qu'il n'aurait pas obtenu l'accord préalable de la direction générale. Pour la CGT, cette procédure illustre un mode de fonctionnement excessivement centralisé.



« On demande aux responsables d'assumer leurs responsabilités pour garantir le fonctionnement des services, mais lorsqu'ils prennent une initiative pour répondre à une urgence, ils se retrouvent sanctionnés », estime Rudy Albertini. « Cela crée un climat où plus personne n'ose prendre de décision. »



Le syndicat dénonce plus largement un management qu'il qualifie d'« autoritaire », générateur de tensions et de risques psychosociaux au sein de l'établissement.



La direction maintient sa position



De son côté, le conseil d'administration de l'ADAPEI 2A campe sur ses positions. Dans un communiqué publié le 3 juin, l'association rappelle qu'elle accompagne près de 300 personnes en situation de handicap, dont 220 travailleurs d'ESAT, et souligne que les procédures engagées « font suite à des faits signalés à la direction et susceptibles de constituer un manquement aux règles applicables dans l'établissement ».



La direction affirme que les deux salariés concernés ont bénéficié de toutes les garanties prévues par le droit du travail et précise que « les procédures suivent leur cours ». Elle rejette également toute idée de « chasse aux sorcières » ou de « vengeance personnelle », qualifiant le dossier de simple « conflit employeur-employés ». L'association assure par ailleurs que la continuité de l'accompagnement des personnes accueillies est pleinement assurée malgré le mouvement social.



Une médiation demandée au préfet



Face à l'absence d'avancée, les représentants du personnel ont officiellement sollicité l'intervention du préfet de Corse-du-Sud afin de mettre en place une médiation.



« À la sortie de la réunion, nous avons réuni les salariés en assemblée générale et la décision a été prise de demander une médiation préfectorale », indique Rudy Albertini. « Nous sommes désormais dans l'attente d'un retour de l'État. »



Les syndicats ont également sollicité l'Agence régionale de santé (ARS) de Corse. Une délégation de grévistes doit être reçue lundi matin afin d'exposer ses inquiétudes sur le climat social au sein de l'établissement.



Le climat reste tendu autour de l'ESAT U Licettu. Selon la CGT, les forces de l'ordre sont intervenues ce vendredi matin sur le site à la demande de la direction afin de demander à certains grévistes de quitter les locaux. Aucun incident n'aurait toutefois été constaté.

