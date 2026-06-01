GR20 : quatre randonneurs, dont un gravement blessé, secourus à la pointe des Éboulis

Deux interventions de secours en montagne ont mobilisé les équipes spécialisées ce week-end dans le secteur de la pointe des Éboulis, sur le tracé du GR20.

La première opération concernait deux randonneurs victimes d'une chute. L'un d'eux, dont les blessures ont été jugées sérieuses, a été héliporté vers le centre hospitalier de Bastia pour y recevoir des soins. La seconde victime, indemne, a été déposée à Asco.

Quelques heures plus tard, une seconde intervention a été déclenchée dans le même secteur afin de porter assistance à deux personnes qui ne pouvaient plus poursuivre leur progression en raison d'un enneigement encore important. Les deux randonneurs ont été récupérés puis déposés à Asco, sans blessure.

Ces deux opérations ont mobilisé l'hélicoptère Dragon 2B, le Groupe montagne sapeurs-pompiers (GMSP) ainsi que le Samu de Haute-Corse.

Le SIS 2B, rappelle que les conditions d'enneigement demeurent difficiles sur plusieurs portions du GR20. Il invite les randonneurs à s'équiper en conséquence, à se renseigner sur l'état des itinéraires avant leur départ et à ne pas surestimer leurs capacités face aux conditions actuellement rencontrées en altitude.