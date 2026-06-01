Football U16. La Squadra Corsa prépare l'avenir en Sardaigne

Pas de match de la Squadra Corsa senior cette année. Une situation qui s'explique par plusieurs facteurs. Entre les difficultés financières, les contraintes logistiques et un calendrier international perturbé par l'année de Coupe du monde, la Corsica Football Association a décidé de miser sur la jeunesse. Mais hors de question pour André Di Scala de rester les bras croisés. « Nous avons échangé pendant plusieurs mois avec les joueurs de l'équipe senior. Mais la situation est devenue compliquée. Entre les problèmes administratifs, sportifs et économiques, il fallait trouver une autre voie », explique le président de la Corsica Football Association.



Cette autre voie passe par la jeunesse. Invitée par la Fédération sarde, la sélection corse U16 participe depuis ce vendredi à la Beranu Cup 2026, un tournoi international organisé dans la région d'Oristano. Initialement prévue à quatre équipes avec la présence de la Corse, de la Sardaigne, de la Sicile et du Cap-Vert, l'épreuve se dispute finalement à trois formations après le forfait des Siciliens. Les jeunes Corses affronteront le Cap-Vert avant de défier dimanche leurs homologues sardes. Le classement final sera établi à l'issue des rencontres.



Construire l'avenir



Pour André Di Scala, ce déplacement dépasse largement le cadre sportif. Depuis plusieurs années, la sélection corse s'attache à préparer la relève en multipliant les rassemblements de jeunes joueurs issus de l'ensemble du territoire. Une politique qui prend aujourd'hui encore plus de sens au regard du contexte actuel du football insulaire.



Les descentes successives du Gazélec Ajaccio, de l'AC Ajaccio et du Sporting Club de Bastia ces dernières saisons ont profondément fragilisé l'écosystème du football corse. « On entend aujourd'hui beaucoup de monde expliquer qu'il faut commencer à travailler sur la formation. Mais cela fait des années que nous le faisons avec la Squadra Corsa. Nous avons construit un véritable réseau avec les éducateurs et les clubs de toute la Corse pour identifier les jeunes talents », souligne le dirigeant.



La sélection retenue est principalement composée de joueurs nés en 2011, repérés au terme d'un important travail d'observation réalisé avec les entraîneurs des clubs régionaux et nationaux. « L'objectif est clair : préparer les futures générations de la Squadra Corsa », insiste André Di Scala.



Une opposition relevée



La tâche ne s'annonce pas simple face à la Sardaigne. La sélection locale est entraînée par l'ancien international italien Gianfranco Matteoli et bénéficie d'un vivier sans commune mesure avec celui de la Corse. L'effectif sarde est composé exclusivement de joueurs nés en 2010, issus d'un travail de détection mené sur un territoire de près de 1,5 millions d'habitants.



Mais au-delà des résultats, l'essentiel est ailleurs pour la délégation corse : offrir à ces jeunes une expérience internationale et leur permettre de porter les couleurs de leur île dans une compétition qui rassemble des peuples et nations sans État autour des valeurs du sport et de l'identité.



Dans un contexte où les aides institutionnelles se sont considérablement réduites et notamment celles de la Cdc, la participation de la Squadra Corsa à cette Beranu Cup a été rendue possible grâce au soutien de plusieurs partenaires privés (Spar, Vito et Corsica Ferries) qui ont permis de financer le déplacement de la délégation.



Une aide précieuse qui permet à la Corsica Football Association de poursuivre son travail de terrain auprès des jeunes générations.



La délégation corse



Encadrement sportif : Anto Lippini (AC Ajaccio), Yannick Cahuzac (FC Lorient), Micka Vendasi (SC Bastia), Julien Banghala (ASF Rabat)



Staff médical : Roger Laurenzi (Olympique de Marseille), Pierre-Eugène Savignoni (Gallia Lucciana)



Les joueurs sélectionnés : Lisandru Bornat, Ange-Camille Cristofari, Ange Preziosi, Liam Barthelemy, Francè Costa, Lisandru Multari (SC Bastia), Vincent Laborie (JS Ajaccio), Giovanni Cheutin, Sandro Dessendier, Ange Nicolaï (GFC Ajaccio), Clément Giordani, Carl’Anto Foucher (FJEB), Battistu Cahuzac, Natale Campisi, Yanis Bark, Matteu Valentini, Alexis Bugeja, Yannick Chirigoni (AC Ajaccio)

