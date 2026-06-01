« Rendez-vous au jardin » - Portes ouvertes au jardin pédagogique du collège Campo Vallone de Biguglia

« Ces rendez-vous du jardin sont pour nous l’occasion de mettre en valeur, de faire découvrir notre jardin pédagogique créé en 2021 par une de nos professeures Claire Salomon » explique Yannick Decombes, principale du collège de Biguglia. « Ce projet est très intéressant car il est transdisciplinaire. Un outil pédagogique où des compétences y sont travaillées, le développement durable étudié. C’est un tiers-lieu pédagogique car des enseignants de toutes les matières y distillent leurs cours. C’est un projet inclusif car s’il est mené par les élèves de SEGPA*, ce sont tous les élèves de l’établissement qui y ont accès ».



Les ateliers jardin ont lieu tous les jeudis matin pour les 5es SEGPA et tous les autres élèves peuvent y aller, le jeudi, durant la pause méridienne pour participer à une dizaine d’ateliers. Entre les rangs d’oignons, les belles fleurs de courgettes ou les plants de romarin, Claire Salomon nous explique comment elle a … cultivé cette belle réalisation. « Lorsque j’ai pris en charge les élèves de SEGPA, je les ai trouvés assez peu actifs. Comme je suis une passionnée de jardin, j’ai eu cette idée de jardin pédagogique. J’ai parlé de mon projet à un maraîcher en bio-intensif, certifié, de Borgo, Patrick Schifano qui y a tout de suite adhéré. L’objectif était de créer des activités en lien avec le vivant, reconnecter les jeunes à la nature, à l’alimentation et à eux-mêmes ».

Et le projet a vite connu le succès. En 5 ans il a rassemblé une centaine d’élèves SEGPA et une autre centaine de classes ULISS et d’enseignement général car l’outil incorpore toutes les matières suivant les ateliers: mathématiques, langues vivantes, arts plastiques...





Ce jardin se veut en effet un outil de réflexions toutes disciplines et le lieu est également visité par des classes du primaire. « Nous produisons une bonne vingtaine de produits » souligne le maraicher Patrick Schifano, « Tomates, courgettes, petit-pois, ail, oignons de Sisco, blettes, patates douces, fraises, salades, pois chiches, concombres, fèves, aromates etc... Il y a un côté pédagogique qui est intéressant d’autant que j’aime partager, transmettre. On est aussi dans le patrimoine, la tradition comme les oignons de Sisco ou les céréales antiques, propres à la Corse, avec lesquelles on fait fabriquer du pain par un boulanger. L’an prochain on nourrit le projet d’avoir des poules ». Un jardin « extraordinaire », comme dirait un fou chantant, avec aussi une mare où nagent poissons et coassent des grenouilles.





Et Chloé, élève de 5e SEGPA, est ici dans son élément. « C’est parfois un travail dur car il faut creuser, ratisser avant de planter, puis arroser. Mais quel bonheur ensuite de récolter légumes ou fruits ». Les produits récoltés sont redistribués aux élèves ou vendus aux professeurs et personnels du collège. « Avec l’argent récolté, on peut s’offrir des séjours comme celui qu’on vient de faire à Vizzavona » indique Claire Salomon. « Jusqu’à présent nous avions des fonds car nous étions financés dans le cadre d’un appel à projet. Nous recevons heureusement aussi des aides de l’association UMANI ».

* Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté

