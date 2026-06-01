Bastia - Le festival « Les arts et les sports s’en mêlent » revient ce samedi à Paese Novu

« Porté par l’association Opra et ses partenaires, cet événement a pour ambition de proposer une journée ouverte à toutes et tous, mêlant pratiques sportives, expressions artistiques et temps de rencontre », explique Gladys Ferracci, chargée de communication au sein d’OPRA. « À travers cette initiative, nous souhaitons valoriser les dynamiques locales, encourager la participation des habitants et créer des moments de partage accessibles à tous les publics ».



Installée au cœur de la cité de Paese Novu, OPRA est une association très importante et très dynamique au sein des quartiers sud de Bastia. « Notre mission est de rendre la culture et le sport accessibles à tous, en créant des projets qui favorisent la rencontre, la participation et l’inclusion, notamment pour les personnes en situation de handicap », souligne sa directrice Françoise Duguet. « Acteur important de l’économie sociale et solidaire en Haute-Corse, notre association œuvre pour le lien social. Nous sommes présents dans le quartier depuis plus de 30 ans et développons des projets culturels qui favorisent la rencontre entre art, sport et différents publics. Chaque année nous mettons en place des événements ouverts et accessibles qui encouragent la créativité, le partage et l’inclusion ».



Ce samedi, la 2e édition du festival « Les arts et les sports s’en mêlent » se voudra être un évènement pluridisciplinaire faisant dialoguer l’art et le sport à travers des performances artistiques, des démonstrations sportives, des rencontres entre artistes et sportifs ainsi que des ateliers participatifs ouverts au public. « Nous l’organisons au cœur de la cité, à proximité des habitants, et permet aux enfants du quartier de découvrir, tester et échanger autour des pratiques artistiques et sportives » indique Gladys Ferracci.



« Le festival se construit autour de moments de création, de pratique et d’échanges, permettant aux artistes, sportifs et spectateurs de se rencontrer et de partager des expériences communes autour du mouvement et de la créativité. Le projet vise à valoriser les liens entre sport et culture tout en affirmant une dimension forte d’inclusion et d’accessibilité. Cette deuxième édition va mettre particulièrement en avant le sport pour tous et la participation des personnes en situation de handicap, afin de faire du festival un espace ouvert, participatif et accessible à chacun », précise-t-elle.



Plusieurs ateliers, plusieurs lieux



Au programme, plusieurs ateliers se dérouleront tout au long de la journée : Rugby, double dutch, numérique, pétanque, zumba, yoga, thérapie animale, India Ka, Boccia adaptée, Ultimate, laser run, ceci foot, football, basket fauteuil, mime, step, théâtre, taekwondo, création d’avatar.



Ces ateliers se dérouleront en 8 endroits : City stade, Opra, école amadei, CCAS, théâtre de verdure, salle arts martiaux, salle sporting…Après une remise des prix à 19h, un concert de la Lyre Bastiaise clôturera la journée à 19h30. Partenaires de cette journée : CAB, CCAS Bastia, ABC Danse, Bastia XV, Jump’nDance, Una Volta, Sport pour tous, Leia, La bonne étoile, UNSS, L’Aparté, APF...

