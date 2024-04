En Corse, 840 logements menacés par la montée de la mer d’ici 25 ans

L'érosion côtière, qui grignote 20% du littoral français, pourrait affecter, si rien n'est fait, des centaines de milliers de logements, infrastructures et activités économiques d'ici 2100, en raison de l'accélération de la montée du niveau de la mer, selon l'étude publiée vendredi, par le Cerema qui dresse des scénarios à horizon 2028, 2050 et 2100 afin de mesurer pour la première fois l'ensemble de l'impact potentiel sur les activités humaines.La France est particulièrement vulnérable au recul du trait de côte, limite entre la terre et la mer, qui se déplace sous l'effet de phénomènes naturels (houle, vent, marée...), de la hausse du niveau de la mer liée au réchauffement et des interventions humaines (barrages, artificialisation des sols, extraction de sables...).Le recul du trait de côte est un phénomène ancien. En cinquante ans, environ 30 km2, soit 4.200 terrains de foot, ont été laissés à la mer. Il va être aggravé par la multiplication des tempêtes et l'élévation du niveau de la mer.Pour estimer la position future du trait de côte les experts se sont appuyés sur une étude du Cerema publiée en 2019 en y intégrant les effets du réchauffement climatique et ont dégagé trois scénarios.Qualifié de "maximaliste", il fournit néanmoins une "première approche homogène" des risques dans l'Hexagone et les outre-mer en partant du principe que les ouvrages de protection seront maintenus en l'état, que l'élévation du niveau de la mer n'aura pas d'effet significatif, tout en intégrant l'effet des tempêtes. En 2028, la position du trait de côte dépendra davantage de l'effet des tempêtes pour les côtes sableuses et d'éboulements ou glissements de terrain pour les côtes à falaises. Concrètement 1.046 bâtiments, dont 224 en Corse, sont classés "à risque", dont plus de la moitié à usage résidentiel et 191 à usage commercial. Soit une valeur vénale de 238,2 millions d'euros.