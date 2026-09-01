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Bastia - François Multari soutient sa thèse de médecine au CHU de Rennes


La rédaction le Samedi 26 Septembre 2026 à 10:09

François Multari a soutenu, le 21 septembre 2026 au CHU de Rennes, sa thèse d’exercice pour l’obtention du diplôme d’État de docteur en médecine. Il a obtenu la mention honorable.



Bastia - François Multari soutient sa thèse de médecine au CHU de Rennes
Dirigée par le Dr Julien Hissier, sa thèse, intitulée « Résultats à 5 ans des recanalisations veineuses effectuées pour syndrome post-thrombotique : expérience initiale du CHU de Rennes », porte sur les résultats à long terme de cette prise en charge.
Fils de Louis Multari et de Frederika Pozzo di Borgo, François Multari était entouré de ses proches lors de la soutenance.
Toutes nos félicitations au nouveau docteur pour cette belle réussite, et tous nos vœux de succès pour la suite de son parcours !






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