Philippe Poncet à Bastia pour présenter « Mille tables & une raquette », événement Sport Santé 2026

Ce samedi 26 septembre, Philippe Poncet est venu échanger des paroles et des balles avec les pongistes du Ping Pong Club Bastia pour présenter l’évènement « Mille tables & une raquette » qui se déroulera le samedi 21 novembre sur l’ensemble de la France et qu’il gère en collaboration avec l’équipe de son association et la Fédération Française de Tennis de Table. Ensemble ils travaillent sur deux axes principaux : Le développement du programme de prise en charge physique des malades BPCO à travers la pratique du Tennis de Table impliquant différents pôles hospitaliers de réhabilitation respiratoire pour la phase de démarrage et l’organisation de cet évènement majeur en collaboration avec plusieurs partenaires, tels Crédit Mutuel, l’ANDES, la Région SUD et les groupes Vivisol, Air Liquide, Asten Santé et Agir à Dom.





« Dans le cadre de cet événement qui aura lieu le 21 novembre dans toute la France, on a choisi qu’il soit annoncé en avant-première ici à Bastia, en Corse où j’ai beaucoup d’amis » déclare Philippe Poncet. « Premièrement ça nous fait plaisir de venir en Corse et deuxièmement parce que nous sommes déjà venus en Corse avec le Tour BPCO à l’occasion de l’étape Calacuccia- Porto Ota. Le cyclisme avec le tennis de table, sont les rares sports que l’on peut pratiquer avec cette maladie. Impossible de faire de la course à pied ou même d’aller ramasser des châtaignes en montagne. Le tennis de table a plusieurs avantages parce qu'il y a énormément de possibilités de mouvements qui obligent à un travail physique. On le fait pratiquer aux malades car cela leur procure du plaisir, à condition qu'ils soient bien encadrés et ça c'est aussi un point sur lequel on est très très actif ».

Du côté du PPCB, on est très fier de participer à cet évènement. « Philippe m'a contacté dans le cadre d'un partenariat avec notre fédération car nous avons été lauréat Ping Santé avec le Crédit Mutuel de Bastia. C'est un grand honneur de l'avoir ici en amont de la manifestation du 21 novembre » se réjouit Arnaud Roturier, le président du PPCB. « Pour l’instant je ne peux pas tout dévoiler mais déjà souligner qu’elle réunira plus de 70 clubs français, dont le PPCB et le club de Bastelicaccia, sur le même créneau horaire, le 21 novembre au matin. Les échanges seront filmés et via une visio on pourra voir tout ce qui se passe dans les autres salles. Pour parrainer cette manifestation bastiaise, nous nous sommes tournés vers Christophe Legout, ancien joueur professionnel, ancien international de l’équipe de France qui sera donc avec nous ce jour-là ». Autre présence de haut niveau ce samedi à Pepito-Ferretti, Julien Pietropaoli, agent de développement à la Ligue corse de tennis de table, qui a été sacré cet été champion du monde en double dans la catégorie vétérans. « Julien vient souvent nous voir pour donner des conseils aux plus jeunes, les encadrer. Il nous propose des stages durant les vacances scolaires, pour les jeunes et les moins jeunes. C’est un gros plus pour le club car il permet à nos licenciés de développer leur jeu et leurs capacités » souligne Arnaud Roturier.