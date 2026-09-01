Corte - La pression monte à quelques heures du départ de l’ARWC

Après plusieurs mois de préparation, l’ARWC 2026 entre dans sa phase opérationnelle. À partir de ce 27 septembre, 400 athlètes venus du monde entier prendront leurs quartiers à Corte avec leurs vélos, leurs packrafts, leurs pagaies et plusieurs centaines de kilos de matériel.

Champions du monde, leaders du classement international, spécialistes de l’ultra-endurance et équipes corses partageront un même objectif : rallier l’Ile-Rousse au terme d’une expédition de plus de 500 kilomètres pour 20 000 mètres de dénivelé positif. Pendant cinq à huit jours et nuits, les équipes mixtes de quatre coureurs progresseront sans interruption et sans assistance extérieure. trek, VTT, packraft, kayak de mer, canyoning et ateliers de cordes se succéderont sur un parcours tenu secret jusqu’au départ.





Qui prendra la tête dans les premières heures ? Les favoris internationaux résisteront-ils à la verticalité et à la technicité du terrain ? Les équipes corses sauront-elles tirer parti de leur connaissance de l’île ? « Contrairement à une compétition traditionnelle, l’ARWC ne se joue pas seulement sur la vitesse. Les équipes devront s’orienter sans GPS, gérer leur alimentation, leur matériel, leur fatigue et leur temps de repos. Une erreur de navigation, une avarie mécanique, un changement de météo ou la défaillance d’un seul équipier peuvent bouleverser le classement.





Durant toute la course, chaque équipe devra rester groupée : la ligne d’arrivée ne pourra être franchie qu’à quatre. Une règle qui place la cohésion et la solidarité au cœur de la performance », explique Pascal Bahuaud, directeur de course. « Cette course le public pourra la suivre sur le terrain, bien sûr, mais aussi en direct sur le site arwc2026.com. Un site qui proposera un suivi cartographique des équipes en temps réel ainsi que le classement et l’évolution de la course. On pourra découvrir aussi les photos et les vidéos de cette épreuve tout au long de l’épreuve avec des comptes rendus quotidiens avec les informations essentielles pour comprendre les différentes étapes de la course. L’organisation a tout prévu pour que les athlètes soient au plus près de la Corse et des Corses durant cette épreuve », a poursuivi Pascal Bahuaud.





Après plusieurs jours et nuit d’efforts intenses, les premières équipes sont attendues à partir du 6 octobre sur la plage de l’Ile-Rousse. Les arrivées se poursuivront jusqu’au 9 octobre, offrant à chaque équipe un dernier moment d’émotion face à la mer. Le championnat s’achèvera le vendredi 9 octobre à partir de 18h30, place Paoli, avec la cérémonie de clôture, la remise des prix, le dîner de gala et le concert de Diana Saliceti.

« De Corte à l’Ile-Rousse, en passant par le Monte Cintu, l’ARWC 2026 s’annonce comme une aventure sportive, humaine et collective hors normes. Pendant dix jours, les regards de la planète adventure racing seront tournés vers la Corse », a conclu Pascal Bahuaud.