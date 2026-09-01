Vingt ans du collège Arthur-Giovoni : une histoire qui se poursuit

Du Finosello à Giovoni, une histoire qui continue



Parmi eux, Jean-François Giocanti a une place particulière. Après cinq années à la tête du Finosello, il est devenu le premier principal d'Arthur Giovoni, qu’il a dirigé de 2006 à 2009. Il se souvient d’un immense travail pour installer le nouvel établissement et repenser toute son organisation. Mais le changement le plus important reste, à ses yeux, celui de la sécurité. « Le plus gros changement, c’était surtout le fait d’être dans un établissement sûr », raconte-t-il, alors que le Finosello connaissait à l’époque plusieurs incidents inquiétants.



Au-delà des murs, il estime toutefois que l’état d’esprit est resté : « On travaillait beaucoup en équipe avec des gens qui se sont investis. Il y avait une culture d’établissement au Finosello qui a continué ici. »



Cette continuité, Claire Poli la ressent également. Ancienne élève du collège, elle y a ensuite travaillé comme surveillante avant de devenir, aujourd’hui, professeure des écoles. En y revenant pour les vingt ans, elle a retrouvé une atmosphère familière. « J’ai ressenti la même énergie dans les couloirs aujourd’hui », confie-t-elle. Elle garde notamment le souvenir de ses professeurs, de l’accompagnement reçu et des projets qui lui ont permis de découvrir d’autres horizons. « Pour avoir aussi été au Finosello, je pense que le dénominateur commun reste l’équipe des professeurs », estime-t-elle.