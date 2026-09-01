Handball N2 - Corte-Ile-Rousse à l’épreuve de Marseille

Il y a quinze jours, Les Cortenais se déplaçaient à Martigues, qui descendait de Nationale 1. Après avoir fait jeu égal avec leurs adversaires en première période, les hommes d’Adrien Magne connaissaient un sérieux passage à vide durant la deuxième partie de cette première période en étant menés de 4 buts. Les montagnards enchainaient les maladresses en attaque et ne se montraient pas rigoureux en défense permettant ainsi à leurs adversaires de faire la différence et de rentrer aux vestiaires sur la marque de 15-11.

Les Martégaux imposaient le même rythme à l’entame de la deuxième période mais Corte – Ile-Rousse revenait progressivement dans la partie en étant plus précis en attaque et surtout en étant plus solidaires et efficaces en défense.

« Nous avons effectué quelques ajustements défensifs qui se sont avérés efficaces. Nous avons pris moins de buts avec de surcroit des arrêts de Nagy. Cela nous a permis de revenir dans le match et d’égaliser à la 52e minute à 24-24 », a expliqué le coach cortenais Adrien Magne. Et les Cortenais ont même pris l’avantage aux 56e et 57e minutes à 26-25 et 27-26. Corte – Ile-Rousse comptait également un but d’avance à 1’30’’ du terme grâce à Niang (28-27), « mais Martigues a égalisé à une minute de la fin, a demandé un temps mort et au retour alors qu’il ne restait que 30 secondes, a inscrit le but de la victoire. C’est frustrant car nous avons eu l’occasion de prendre deux buts d’avance deux minutes plus tôt et nous avons gâché », pestait Andrien Magne.





Ce dimanche ce sont donc des Marseillais très renforcés par rapport à l’an passé qui seront les hôtes des Cortenais. Une formation marseillaise qui s’est imposée à domicile face à Antibes, mais qui s’était inclinée lourdement à Istres lors de la première journée.

« Nous les avons vus joué sur la vidéo. C’est une équipe très solide, compacte et efficace devant. À nous de les faire douter en jouant notre handball, comme nous l’avons fait lors de la deuxième période à Martigues et surtout lors de notre premier match à domicile face à Villeneuve-Loubet. Nous avons un groupe au complet avec également le retour d’Arnaud Galibert pour booster les gars et « nous apporter son expérience, sa qualité de jeu et sa détermination. Cette rencontre sera également un hommage à Max Giagheddu, un homme important dans la vie d’Arnaud et dans la mienne et qui nous a quittés le 24 septembre 2024 », a expliqué Adrien Magne.

Le groupe : Nagy, Gex, Saura, Alfieri, Hmidi, Pinelli, Gimenez, Pannequin-Poggioli, Achalme, Dimitrov, Balint, Galibert, Chamekh, Aillaud, Niang, Mebarek.

