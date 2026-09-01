À Nessa, les gestes qui sauvent ont rassemblé toutes les générations

Pour encadrer cette session, l’Amicale Serge Martinelli avait fait appel à Alain Desplat, dont le parcours dans le domaine du secours et de la formation est particulièrement riche. Ancien sapeur-pompier professionnel à Toulouse durant 39 ans, il a également exercé au SAMU 31 et occupé des fonctions d’instructeur et de formateur dans de nombreux domaines liés au secourisme, aux interventions d’urgence et à la sécurité.

Une participation particulièrement significative, d’autant que plusieurs personnes avaient fait le déplacement depuis d’autres communes, témoignant de l’intérêt suscité par cette action de sensibilisation. De la plus jeune au plus ancien des participants, toutes les générations étaient représentées pour une action placée sous le signe de la prévention, de l’apprentissage et de la solidarité.Réanimation cardio-pulmonaire (RCP), position latérale de sécurité (PLS), conduite à tenir face à une victime… Les différents ateliers ont permis à chacun de se confronter concrètement aux situations d’urgence. Pour donner davantage de réalisme et de contenu pédagogique à la formation, un important matériel de démonstration et d’entraînement avait été déployé. Une approche pratique particulièrement appréciée, permettant aux participants de ne pas seulement écouter, mais surtout de comprendre et de reproduire les gestes essentiels. Car l’objectif d’une telle initiative est bien là : faire en sorte que chacun puisse, le moment venu, réagir rapidement et efficacement face à une situation d’urgence, en attendant l’arrivée des secours professionnels.Fort de cette longue expérience de terrain et de formation, il a su mettre ses compétences au service du public avec une grande disponibilité et une pédagogie particulièrement appréciée. Une qualité d’enseignement qui n’a pas manqué de susciter la reconnaissance de l’ensemble des participants et de la municipalité. Partageant aujourd’hui sa vie entre le continent et la Balagne, Alain Desplat envisage à terme de s’y installer durablement. Sa présence à Nessa aura en tout cas permis de transmettre une expérience précieuse à un public particulièrement attentif.La réussite de cette journée doit également beaucoup à l’investissement des membres de l’Amicale de la RCSC de Nessa, placée sous la responsabilité de Franck Orsini, chef d’équipe de la réserve communale et adjoint au maire. Plusieurs élus du conseil municipal étaient également présents aux côtés des participants, ainsi que le maire, Jean-Michel Pinaud, dont l’engagement en faveur de la réserve communale a une nouvelle fois été souligné.Cette implication traduit une volonté claire : faire de la prévention et de la préparation aux situations d’urgence une véritable démarche collective. La réserve communale constitue en effet un maillon de proximité essentiel, capable de sensibiliser la population et de contribuer à renforcer la culture de la sécurité au sein de la commune.Avec 31 participants, cette initiation aura largement atteint son objectif. Au-delà du chiffre, c’est surtout la diversité du public et l’enthousiasme suscité par la formation qui méritent d’être retenus. Cette belle mobilisation démontre que les habitants sont prêts à consacrer du temps à l’apprentissage de gestes susceptibles, un jour, de sauver une vie. Une réussite collective à mettre au crédit de l’Amicale de la RCSC, de ses bénévoles, de la municipalité et bien sûr d’Alain Desplat, dont l’expérience et la pédagogie auront largement contribué au succès de cette opération.À Nessa, la prévention n’est donc pas qu’un principe : elle se transmet, se pratique et surtout, elle rassemble