"Inseme in Festa" : une première édition sous le signe de la solidarité à Furiani

La première édition d’Inseme in Festa s’est tenue ce samedi 25 septembre sur la pelouse du stade Armand-Cesari. Maîtres mots pour l’association qui vient en aide aux malades corses et à leurs familles hospitalisés sur le Continent : « Sport, convivialité et sens du partage. » Cette première édition a été l’occasion d’organiser un tournoi de sixte interentreprises avec 17 équipes engagées : « 100 % des inscriptions, soit 140 euros par équipe, sont reversées à l’association », indique Cyril Venouil, le président d’Inseme. Un tournoi de football auquel se sont ajoutées, tout au long de la journée, des animations sportives et de bien-être pour le jeune public et leurs parents, suivi d’une soirée animée par le groupe I Brumichesi, avec les bénéfices des entrées et des ventes sur place, là aussi destinés à récolter des fonds.





Le sport pour sensibiliser et faire participer le public aux grandes causes communes est un pari gagnant qui a trouvé un écho dans la société corse, comme en témoignent l’organisation de trails, de relais et aujourd’hui d’Inseme in Festa autour du football, explique Émilie Blanchard, chargée d’événementiel pour Inseme en Haute-Corse : « Je suis très surprise par l’élan de solidarité qui a pris avec les entreprises et les partenaires. On n’a pas eu besoin de plus argumenter. On est tous confrontés à la maladie, on connaît tous quelqu’un qui est obligé de partir une fois par mois à Marseille ou à Paris et on est conscients des difficultés. »





Au-delà de récolter des fonds, cet événement est, pour Cyril Venouil, le moyen de « toucher un grand public, pour faire connaître à ceux qui ne connaissent pas encore les missions d’Inseme », et notamment « les plus jeunes qui ne savent pas forcément qu’ils viennent pour Inseme, mais leurs parents leur diront ». Avant de saluer le travail mené par les bénévoles, nécessaire à l’organisation de ce type de journée.



Le président d’Inseme souhaiterait renouveler cette manifestation ailleurs en Corse. Une première édition qui a également été l’occasion pour Cyril Venouil d’évoquer les projets de l’association : « On a prévu l’inauguration de nos deux prochains appartements sur Nice d’ici la fin du mois d’octobre et, dans la foulée, l’achat d’un septième appartement sur Marseille, à proximité de l’hôpital de la Timone. Un endroit très sollicité et dans lequel on est saturé sur les demandes. »



Des achats qui porteront le nombre d’appartements à neuf, avec la volonté, dans les années à venir, de porter ce nombre à quinze. Les fonds récoltés au cours des différents événements permettent aussi de prendre en charge les frais des appartements, qui s’établissent à 80 euros par jour. Au total, 1 800 familles sont aidées chaque année par l’association Inseme : « un nombre en augmentation », conclut Cyril Venouil.

