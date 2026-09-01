CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Jean-Antoine Ottavi, chef privé 30/09/2026 Corte - La pression monte à quelques heures du départ de l’ARWC 26/09/2026 Vingt ans du collège Arthur-Giovoni : une histoire qui se poursuit 26/09/2026 Santé environnementale : à Ajaccio, l’appel à réduire les expositions pour prévenir les maladies chroniques 26/09/2026

Ghisonaccia : une maison détruite à l'explosif, parquet antiterroriste saisi


La rédaction avec AFP le Samedi 26 Septembre 2026 à 15:08

Une enquête pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme a été ouverte par le parquet national antiterroriste (Pnat) après la destruction d'une maison à l'explosif, dans la nuit de vendredi à samedi, à Ghisonaccia



(AFP)
(AFP)
Selon une source proche du dossier, l'explosion est survenue vers 2 heures du matin. Une inscription "FLNC 22/10" (Front de libération nationale corse du 22 octobre) a été retrouvée sur les lieux.
La maison, partiellement détruite, appartient à un couple de retraités résidant sur le continent et récemment mise en vente.
Les investigations ont été confiées à la SDAT, aux DIPN de Bastia et d'Ajaccio, ainsi qu'à la section de recherches de la gendarmerie de Corse.

 




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos