Ghisonaccia : une maison détruite à l'explosif, parquet antiterroriste saisi

Selon une source proche du dossier, l'explosion est survenue vers 2 heures du matin. Une inscription "FLNC 22/10" (Front de libération nationale corse du 22 octobre) a été retrouvée sur les lieux.
La maison, partiellement détruite, appartient à un couple de retraités résidant sur le continent et récemment mise en vente.
Les investigations ont été confiées à la SDAT, aux DIPN de Bastia et d'Ajaccio, ainsi qu'à la section de recherches de la gendarmerie de Corse.
La maison, partiellement détruite, appartient à un couple de retraités résidant sur le continent et récemment mise en vente.
Les investigations ont été confiées à la SDAT, aux DIPN de Bastia et d'Ajaccio, ainsi qu'à la section de recherches de la gendarmerie de Corse.
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