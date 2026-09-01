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Haute-Corse : le sénateur sortant Paulu Santu Parigi réélu


Léana Serve le Dimanche 27 Septembre 2026 à 11:07

À l’issue du scrutin des élections sénatoriales qui s’est déroulé ce dimanche 27 septembre en Haute-Corse, le sénateur sortant Paulu Santu Parigi a été réélu avec 442 voix. Il devance son adversaire, Nicolas Battini, qui récolte 88 voix.



Haute-Corse : le sénateur sortant Paulu Santu Parigi réélu
Sénateur sortant en Haute-Corse, Paulu Santu Parigi a été réélu ce dimanche 27 septembre à l’issue du scrutin des élections sénatoriales. Il récolte 442 voix, devançant son adversaire Nicolas Battini, qui repart avec 88 voix.
 
Dès 8h30, à l’ouverture du bureau de vote installé dans les salons de la préfecture de Haute-Corse, une soixantaine de grands électeurs étaient déjà présents pour prendre part au scrutin. Dans le département, ils sont 616 à avoir été appelés à voter ce dimanche. En effet, contrairement aux élections municipales ou législatives, les sénateurs ne sont pas élus directement par les citoyens : ils sont désignés au suffrage universel indirect par un collège composé notamment de députés, conseillers régionaux, conseillers départementaux et délégués des conseils municipaux.
 
Au fil de la matinée, les grands électeurs se sont succédé dans les quatre bureaux de vote installés dans les salons de la préfecture de Haute-Corse. Peu après 9h, le sénateur sortant et candidat à sa réélection, Paulu Santu Parigi, est venu déposer son bulletin dans l’urne. Nicolas Battini, son adversaire dans ce scrutin, s’est quant à lui rendu dans le bureau de vote peu avant 10h30. Par ailleurs, à 9h30, une heure après le début du scrutin, près de la moitié des 616 grands électeurs avaient déjà pris part au vote, selon les chiffres de la préfecture, témoignant d’une participation soutenue dès le début de la matinée. 

Paulu Santu Parigi prend part au vote
Paulu Santu Parigi prend part au vote





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