Ajaccio - Diana De Mari, regarder le paysage autrement

Il y a chez Diana De Mari une manière de regarder avant même une manière de dessiner. Elle observe longtemps. Les arbres, leurs ombres, les reliefs, les traces de l’eau, mais aussi les gestes humains qui ont façonné les paysages. « J’ai toujours aimé observer les choses et me poser en tant que spectatrice de la vie qui défile devant moi », raconte-t-elle. Petite déjà, elle dessine. Avant dix ans, elle a trouvé dans le papier un moyen d’expression plus naturel que les mots.



Le chemin aurait pu la mener ailleurs. Il la conduit finalement vers le paysage. Après une licence d’arts plastiques à Corte, elle passe le concours de l’École nationale supérieure de paysage et part étudier quatre ans à Lille. En 2010, diplôme en poche, elle revient en Corse et s’installe à son compte.



Depuis, elle travaille principalement avec des communes. Réhabilitation de sentiers de randonnée, fontaines, fours, lavoirs ou aménagements de villages : son métier consiste rarement à faire table rase. Elle arrive sur un territoire qui existe déjà, en observe les contraintes et les usages, et cherche comment le valoriser sans le dénaturer. « On vient apporter des lignes d’aménagement pour pouvoir l’améliorer, le valoriser, le préserver », résume-t-elle.



Un métier qui apprend à regarder



Dans cette profession, le dessin est déjà partout. Elle dessine des plans, des perspectives, imagine ce que pourrait devenir un lieu et le montre à ceux qui devront le faire vivre. « Le visuel parle aux gens », explique-t-elle. Ce langage graphique, elle le maîtrise depuis longtemps. Mais depuis quelque temps, elle l’utilise autrement.



Ses dessins personnels sont eux aussi nourris par des territoires réels. Elle travaille notamment à partir de vues aériennes qu’elle simplifie, transforme et réinterprète. Ce qui l’intéresse n’est pas seulement la beauté d’un paysage, mais la manière dont il s’est construit. Dans un dessin consacré au lac de Ninu, elle cherche ainsi à montrer comment l’eau s’est concentrée dans la vallée, guidée par le relief. « Comment la nature a dessiné toute l’eau de la vallée, ça me fascine », dit-elle.



Cette fascination vaut aussi pour les paysages façonnés par l’homme. En Balagne, elle s’arrête sur les anciennes terrasses et les systèmes d’irrigation qui épousent le relief. Elle y voit une forme d’intelligence presque oubliée : celle qui consiste à aménager sans lutter contre le territoire. « L’intelligence humaine, là pour le coup, est juste ce qu’il faut », estime-t-elle.



C’est peut-être là que son métier et son travail artistique se rejoignent le plus. Dans les deux cas, Diana De Mari cherche moins à imposer sa vision qu’à comprendre ce qui est déjà là. « Le fait de dessiner, ça ralentit l’observation et on voit beaucoup plus de choses. Ça devient beaucoup plus riche », explique-t-elle.