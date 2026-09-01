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A màghjina - L’Aldilonda à l’alba di Bastia


le Dimanche 27 Septembre 2026 à 07:25

Le jour commence au pied de la citadelle. Sur l’Aldilonda, le regard suit la courbe de la passerelle, s’attarde sur les pierres dorées par le soleil, puis rejoint la mer. Un coin de Bastia où l’on a envie de ralentir, juste pour profiter de la lumière du matin.
Si, comme Hyacinthe Sambroni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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