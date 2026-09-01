A màghjina - L’Aldilonda à l’alba di Bastia
Le jour commence au pied de la citadelle. Sur l’Aldilonda, le regard suit la courbe de la passerelle, s’attarde sur les pierres dorées par le soleil, puis rejoint la mer. Un coin de Bastia où l’on a envie de ralentir, juste pour profiter de la lumière du matin.
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