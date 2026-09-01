Sénatoriales en Corse du Sud. Jean-Jacques Panunzi : « Il ne s’agit pas de faire capoter le projet sur l’autonomie »

Sous les acclamations de son camp et des grandes figures de la droite en Corse du Sud, Jean-Jacques Panunzi a accueilli avec satisfaction et non sans émotion, sa réélection dès le premier tour avec 293 voix et plus de 64% des suffrages exprimés. « Le résultat est celui que je pensais réaliser. Je ne suis pas surpris du nombre de voix que j’ai obtenu parce que j’ai senti, pendant toute ma tournée, qu’il y avait une adhésion des grands électeurs au message que je portais sur la Corse, notamment lorsque j’expliquais quelles seraient mes intentions au Sénat pour défendre le texte sur la Corse. Aujourd’hui, on a franchi une étape, mais le plus dur reste quand même à faire. »





Le sénateur voit surtout dans son résultat un soutien à la ligne qu’il entend défendre lors du prochain examen du dossier institutionnel corse. « Le résultat renforce mes positions et mes convictions. Cela veut dire que ce que j’ai présenté aux Corses et aux grands électeurs de Corse-du-Sud les satisfait. Je pense qu’ils tiendront compte du résultat que j’ai fait aujourd’hui pour accepter qu’il puisse aussi y avoir des gens qui pensent différemment ». Il récuse cependant toute volonté de faire échouer le processus. « Il ne s’agit pas de faire capoter, comme on le dit souvent, le projet sur l’autonomie. Je ne peux pas le faire puisque, dès 2016, c’est moi qui ai demandé l’autonomie. Mais je demandais davantage une autonomie de gestion avec un pouvoir d’adaptation. Si on m’avait écouté dès 2020, lorsque j’ai demandé la constitutionnalisation de la loi de 2002, peut-être qu’aujourd’hui nous aurions déjà franchi l’étape du Congrès. »







Jean Giuseppi : « Un premier pas très encourageant »



Avec 153 voix, Jean Giuseppi termine en deuxième position. Le maire de Figari réalise une belle élection et retient d’abord le rassemblement opéré autour de sa candidature. « J’ai la satisfaction d’avoir fait une belle campagne et surtout d’avoir réuni la totalité des mouvements nationalistes favorables au processus d’autonomie. C’est une grande satisfaction. On partait de loin face à un candidat qui est établi sur le territoire, donc le résultat est très satisfaisant. L’union a réussi. »



S’il entend désormais étudier plus précisément la provenance des suffrages, Jean Giuseppi considère que le socle nationaliste a répondu présent. « On va évidemment analyser les résultats dans le détail, à tête reposée. Mais, dans les grandes masses, la lecture est faite : les nationalistes ont joué le jeu, mais également beaucoup de gens de ce que l’on appelle le camp progressiste. Je pense que c’est un premier pas très encourageant. » Le candidat adresse également un message à Jean-Jacques Panunzi sur le dossier institutionnel. « C’est aussi l’occasion de délivrer un message sur l’autonomie. Jean-Jacques Panunzi, depuis le débat, a, me semble-t-il, amorcé un petit virage. J’espère que ce score lui montrera qu’il existe aussi des forces qui ne sont pas forcément sur sa position et qu’il en tiendra compte. »





Derrière René Peres, issu de la société civile ne recueille finalement que 4 voix : « Je suis ravi d’avoir participé à cette élection et au débat. Ma candidature a été accueillie avec une très grande bienveillance. Ma démarche était d’apporter une contribution avec un éclairage un peu différent. Je pense que c’est une belle expérience et je suis ravi d’y avoir participé. ».





Pour sa part, Christophe Versini (RN) ne totalise que deux voix sur son nom. Interrogé sur les voix d’élus ajacciens élus sous la bannière UDR qui ne se seraient pas portées sur son nom, le nouveau délégué RN se montre plus sévère. « Vous savez, la politique est faite de trahisons, c’est comme ça. Il faut savoir y faire face, avancer et ne pas regarder les voix des uns et des autres. Moi, je continue mon travail avec mes équipes. On va continuer à nous implanter, à nous enraciner. Et je crois, que ma victoire se situe dans le fait d’avoir gagné le cœur des grands électeurs. »

