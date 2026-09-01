Paulu-Santu Parigi, réélu sénateur de Haute-Corse : « Une fierté et une joie profonde »

Avec 442 voix, Paulu-Santu Parigi, sénateur sortant en Haute-Corse, a été largement réélu ce dimanche à l’occasion des élections sénatoriales. Un résultat accueilli avec « une fierté et une joie profonde » par le sénateur, qui a immédiatement placé son nouveau mandat sous le signe de la défense des intérêts de la Corse à Paris. « Je ne perdrai pas de temps : je remonterai dès demain à Paris pour défendre une fois de plus avec vigueur, intensité, courage et foi les intérêts de la Corse », a-t-il déclaré après sa victoire. Parmi les dossiers qu’il entend porter figure en première ligne le processus d'autonomie, alors que les discussions doivent reprendre au Sénat à partir du 26 octobre. « Le mois d'octobre va être un mois important pour la Corse puisqu’il va falloir défendre ce statut d'autonomie », a indiqué Paulu Santu Parigi, précisant « rester rattaché à l’union centriste » au Sénat, « un groupe clé et dont j’aurai besoin pour faire aboutir le processus d'autonomie ».







Pour Gilles Simeoni, le résultat des élections sénatoriales constitue « un excellent résultat » et « une très belle victoire électorale ». Le maire de Bastia y voit notamment « la récompense du travail de terrain » réalisé par le sénateur durant son premier mandat, ainsi qu’un « signe très favorable, notamment dans la perspective des discussions sur l'autonomie devant le Sénat ». Il souligne également le travail de proximité mené par Paulu-Santu Parigi, notamment « en montagne et dans le rural ». Mais Gilles Simeoni estime que les 88 voix obtenues par Nicolas Battini méritent elles aussi d'être analysées. « Il faudra, en ce qui concerne la Haute-Corse, s'interroger sur les 88 voix de Nicolas Battini, surtout lorsqu'on les met en perspective avec les deux voix qu’a eu Monsieur Versini en Corse-du-Sud. Manifestement, il y a des grands électeurs qui ne sont pas normalement en faveur du Rassemblement national qui ont préféré voter Nicolas Battini plutôt que toute autre forme de vote, c'est-à-dire tout autre soutien à Paulu-Santu Parigi ou le vote blanc. Il faudra voir également si ça préfigure d'autres évolutions politiques dans les mois à venir. »







Nicolas Battini veut inscrire ses 88 voix dans la durée





De son côté, Nicolas Battini, qui obtient 88 voix, revendique une progression en l'espace de six mois. « Je tiens à remercier les 88 grands électeurs qui nous ont fait confiance et qui ont décidé de soutenir notre démarche face à un système qui est très bien installé depuis des années », a-t-il déclaré. « Par ailleurs, nous sommes entrés dans cette campagne sénatoriale au sortir des municipales avec cinq grands élus étiquetés, et nous comptabilisons aujourd'hui 88 votes en notre faveur, six mois après notre élection et face à une machine de guerre qui détient tous les réseaux pour obtenir un résultat qu'il faut reconnaître comme incontestable. » Un résultat sur lequel il entend désormais s'appuyer pour la suite. « En laissant le plaisir à nos adversaires de se réjouir, et ils peuvent se réjouir en toute légitimité, vu que c'est une élection à un tour, nous leur proposons de jouer le deuxième tour dans quelques mois à l'occasion des présidentielles. Cette fois-ci, le peuple corse dans son intégralité sera convoqué, et croyez-moi que d'autres qu'eux auront des raisons de se réjouir », a-t-il précisé, indiquant vouloir « franchir d'autres étapes, dans le sens des perspectives que nous avons fixées, de l'enracinement et de la structuration de l'Unione di i patriotti ».

