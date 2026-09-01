Ajaccio - A Cunfratèrnita di a Madonna di u Carmelu installée à la chapelle des Grecs

La Cunfratèrnita di a Madonna di u Carmelu - confrérie de la paroisse du Sacré-Cœur et de la chapelle des Grecs - a vu le jour le 20 septembre, dans les jardins de la chapelle des Grecs. La cérémonie d’installation présidée par le père Ange-Marie Bastelica s’est déroulée en présence des huit confrères, de leurs parrains et marraines de la confrérie de San Ruchellu, de nombreuses autres confréries et paroissiens.
Bannière confectionnée et offerte par l’Ordre de Saint-Lazare, aube blanche, camaïls aux couleurs carmélites, scapulaire portant les symboles du Sacré-Cœur et de la Sainte-Patronne. Lors de ce rituel, les confrères ont été présentés, habillés par leurs parrains et marraines et les tenues bénies lors de cette messe, rythmée par les lectures et les chants. Paroissiens et confréries étaient là « pour nous accompagner à devenir à notre tour confrères » explique Virginie Ferez, membre fondatrice et prieur.
Bannière confectionnée et offerte par l’Ordre de Saint-Lazare, aube blanche, camaïls aux couleurs carmélites, scapulaire portant les symboles du Sacré-Cœur et de la Sainte-Patronne. Lors de ce rituel, les confrères ont été présentés, habillés par leurs parrains et marraines et les tenues bénies lors de cette messe, rythmée par les lectures et les chants. Paroissiens et confréries étaient là « pour nous accompagner à devenir à notre tour confrères » explique Virginie Ferez, membre fondatrice et prieur.
« C’est un travail collectif. J’ai émis l’idée et tout le monde a adhéré. Les confrères et consœurs ont travaillé sur les statuts, à la mise en place de la confrérie, ils ont monté eux-mêmes ce que nous avons vécu aujourd’hui. C’est un aboutissement mais maintenant, il faut continuer le chemin dans l’action » explique le père Ange-Marie Bastelica.
En moins d’un an, le projet a pris forme. « Nous avons beaucoup de jeunes adultes qui ont été baptisés et confirmés l’an dernier. Ils ont voulu prolonger l’engagement dans l’église en s’intégrant dans le projet». Les confrères ont reçu l’aide du Diacre de Vico, François-Aimé Arrighi, référent des confréries. «L’écriture des statuts nous a permis de rentrer un peu plus dans l’histoire de la chapelle des Grecs et nous avons imaginé les actions qui allaient être menées. »
En moins d’un an, le projet a pris forme. « Nous avons beaucoup de jeunes adultes qui ont été baptisés et confirmés l’an dernier. Ils ont voulu prolonger l’engagement dans l’église en s’intégrant dans le projet». Les confrères ont reçu l’aide du Diacre de Vico, François-Aimé Arrighi, référent des confréries. «L’écriture des statuts nous a permis de rentrer un peu plus dans l’histoire de la chapelle des Grecs et nous avons imaginé les actions qui allaient être menées. »
Aller vers les personnes éloignées de l’église
Les confrères ont choisi d'œuvrer auprès de ceux qui sont seuls dans le secteur paroissial. « L’une des missions que l’on s’est donné, c'est d'aller vers ces personnes isolées, souvent âgées, de leur porter la communion et de tisser de nouveaux liens. Nous allons également aider le prêtre à la paroisse du Sacré-Cœur. » Les confrères entendent aussi mettre l’accent sur la charité, accueillir les jeunes adultes ayant reçu les sacrements d’initiation et faire rayonner la chapelle en recréant les liens anciens. « San Ruchellu nous parraine aujourd’hui et on est très fiers du lien que nous avons avec la confrérie.»
Notre-Dame du Mont-Carmel va également enrichir les liens, les échanges, les partenariats, avec notamment les confréries de Cargèse et de Rome. « Le quartier du Trastevere célèbre en juillet Notre-Dame du Mont-Carmel avec la confrérie du même nom et l’église de Sant’Agata. Il y a des liens forts avec l’histoire corse puisque des familles insulaires sont enterrées dans cette église. La confrérie nous attend à Rome en juillet prochain » explique le père Ange-Marie Bastelica.
Notre-Dame du Mont-Carmel va également enrichir les liens, les échanges, les partenariats, avec notamment les confréries de Cargèse et de Rome. « Le quartier du Trastevere célèbre en juillet Notre-Dame du Mont-Carmel avec la confrérie du même nom et l’église de Sant’Agata. Il y a des liens forts avec l’histoire corse puisque des familles insulaires sont enterrées dans cette église. La confrérie nous attend à Rome en juillet prochain » explique le père Ange-Marie Bastelica.
Valoriser la chapelle des Grecs
Dans la chapelle des Grecs, la Vierge noire au scapulaire veille depuis toujours sur les marins, les voyageurs et les gens de passage, comme en témoignent les ex-voto de bateaux. L’ambition de la confrérie est de faire de la chapelle des Grecs un lieu ouvert et accueillant, tourné vers l’autre, vers l’île et la Méditerranée.
« L’intérêt, c’est d’agrandir la foi ensemble. Notre-Dame du Mont-Carmel, c'est le voyage, ceux qui viennent, ceux qui partent » poursuit Virginie Ferez.
Ancienne sépulture des grandes familles d'Ajaccio, l'une des plus vieilles chapelles de la ville attire de nouveaux visiteurs. En ouvrant ses portes chaque dernier samedi du mois pour le Rosaire, le lieu attise la curiosité des habitants du quartier et des touristes. Ces rencontres simples débouchent souvent sur des discussions chaleureuses, poussant aujourd'hui les confrères à vouloir lancer des actions de solidarité.
« L’intérêt, c’est d’agrandir la foi ensemble. Notre-Dame du Mont-Carmel, c'est le voyage, ceux qui viennent, ceux qui partent » poursuit Virginie Ferez.
Ancienne sépulture des grandes familles d'Ajaccio, l'une des plus vieilles chapelles de la ville attire de nouveaux visiteurs. En ouvrant ses portes chaque dernier samedi du mois pour le Rosaire, le lieu attise la curiosité des habitants du quartier et des touristes. Ces rencontres simples débouchent souvent sur des discussions chaleureuses, poussant aujourd'hui les confrères à vouloir lancer des actions de solidarité.
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