Corte - Salsa S’cool ouvre ses portes aux enfants

Les cours débuteront prochainement et auront lieu tous les mardis et jeudis de 17h15 à 18h15 pour les enfants et de 18h15 19h15 pour les adultes. Des cours qui seront dispensés à la Maison du Temps Libre pour les enfants et dans cette magnifique salle du Serenu pour les adultes.

« Nous avons choisi de venir ici car les créneaux que nous avions les années précédentes ne sont plus disponibles à la Maison du Temps Libre et puis je pense que le fait d’être en centre-ville sera aussi plus attractif pour les adultes qui pourraient y participer en plus grand nombre », a expliqué Frantz Mullot, prof de danse. En revanche les cours pour les enfants auront lieu à la Maison du Temps Libre. Certes, il ne sera pas aisé de stationner, « mais nous avons le parking pas loin, la place Padoue, et cela peut entraîner une petite réticence, mais quand on s’accroche à la danse, plus particulièrement à la salsa, rien ne nous arrête ».





Durant ces journées portes ouvertes, l’enseignant donne une démonstration des bases de la salsa aux enfants, ainsi qu’aux adultes, où loin du self control, Il leur montre que c’est drôle aussi, que l’on s’amuse puisque l’enseignement se fait de manière ludique, sans contraintes. « Nous mettons en confiance celles et ceux qui viennent découvrir cette danse. Nous ne sommes pas rigides, nous ne proposons pas un enseignement scolaire. Nous avons également un programme qui a changé cette année. Les années précédentes nous faisions du shine’s, c’est-à-dire que l’enfant dansait seul. Cette année nous allons poursuivre certes pour continuer à apprendre les bases des pas, mais nous allons également inclure la danse en duo avec un guideur et un suiveur. Ce sera un grand moment de découverte pour les enfants qui suivent nos cours depuis deux ans maintenant ». Cette danse en duo va ouvrir des portes aux enfants en leur permettant ainsi de participer aux différentes événements mis en place par Salsa S’cool, « sachant qu’un adulte peut bien sûr danser avec un enfant puisque ce sont les mêmes codes, les mêmes pas ».



L’autre changement pour l’association consistera en la préparation de deux spectacles, l’un de salsa et l’autre de bachata. « A partir de mars 2027 nous mettrons les enfants et les adultes ensemble pour préparer ces spectacles de fin d’année et nous proposerons donc des spectacles intergénérationnels pour nos licenciés de 5 ans à 70 ans. Ils fusionneront sur scène pour offrir une chorégraphie de salsa et bachata. Concernant ces spectacles, nous allons par ailleurs apprendre aux enfants la gestion de la scène, du public et du stress car il n’est pas évident de se retrouver sur une scène devant 500 personnes. Dès le mois de mars nous commencerons à travailler l’appréhension de ce stress et cela va leur permettre d’être complétement décontractés sur scène comme les années précédentes. Certes ils et elles ont eu le tract, mais grâce à ces exercices ça va très bien se passer ».





Outre la préparation de ces grands rendez-vous de fin d’année, les licenciés auront le bonheur d’accueillir un samedi par mois un professeur qui va se déplacer de Paris pour enseigner la Lara Lambada : « Nous informerons les licenciés, mais également toutes celles et ceux qui souhaitent participer à ces cours, à travers nos réseaux sociaux, Facebook Salsa S’cool et Instagram Salsa.s.cool, des jours et heures de ces cours programmés sur quatre heures où les licenciés auront la possibilité soit de s’inscrire à un cours uniquement soit à l’ensemble des cours », a conclu Frantz Mullot.

