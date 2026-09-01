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EN IMAGES - Près de 200 pèlerins corses à Lourdes à la rencontre du Pape Léon XIV


MP avec Paule Santoni à Lourdes le Dimanche 27 Septembre 2026 à 18:35

Ce dimanche, Ils étaient près de 200 Corses à prendre la direction de Lourdes pour participer à la visite du pape Léon XIV. Une importante délégation insulaire a fait le déplacement depuis Ajaccio jusqu'au sanctuaire marial, où le souverain pontife poursuit ce week-end son voyage en France.
Retour en images sur cette journée particulière des pèlerins corses à Lourdes.



EN IMAGES - Près de 200 pèlerins corses à Lourdes à la rencontre du Pape Léon XIV
(Photos : Paule Santoni)

 
Ils étaient nombreux à avoir mis le réveil très tôt ce dimanche matin. Dès 6h25, 180 pèlerins ont quitté Ajaccio à bord d'un vol spécialement affrété par Air Corsica pour rejoindre Tarbes, puis Lourdes, où le pape Léon XIV était en déplacement, dans le cadre de sa visite en France
 
Venus des quatre coins de l'île, des jeunes, des moins jeunes, des membres de confréries, des bénévoles des paroisses, mais aussi de nombreux fidèles ont en effet souhaité faire le déplacement jusqu’au sanctuaire mariale afin de ne pas manquer cette journée particulière.
 

EN IMAGES - Près de 200 pèlerins corses à Lourdes à la rencontre du Pape Léon XIV
Un déplacement qui résonne forcément d'une façon particulière en Corse, moins de deux ans après la venue historique du pape François à Ajaccio. Léon XIV connaît lui aussi l'île puisqu'il avait participé, alors qu'il était encore cardinal Robert Francis Prevost, aux Rencontres populaires de Méditerranée organisées dans la cité impériale. 
 

EN IMAGES - Près de 200 pèlerins corses à Lourdes à la rencontre du Pape Léon XIV
« Ce déplacement des pèlerins corses est une manière pour nous de partager notre joie face au choix qu’il a fait de venir en visite en France », s’est réjoui l’abbé Frédéric Constant, le vicaire général de l’Église de Corse. 

« C’est important pour nous de participer et d’être en union de prières avec le pape et d’aller à sa rencontre à Lourdes, alors lui est venu à Ajaccio il y a deux ans », indique de son côté Jennifer, qui a souhaité à participer à ce pèlerinage alors qu’elle entame un « chemin de croix particulier en entrant à la confrérie de la Miséricorde ». « Cela complète notre parcours », appuie-t-elle.
 

EN IMAGES - Près de 200 pèlerins corses à Lourdes à la rencontre du Pape Léon XIV
À Lourdes, les pèlerins corses ont participé tout au long de la journée aux différents temps forts organisés à l'occasion de la visite du souverain pontife. Ils ont notamment assisté à l'eucharistie présidée par Léon XIV, avant de se rendre au rocher de Massabielle et à la source, deux lieux emblématiques du sanctuaire.
 


EN IMAGES - Près de 200 pèlerins corses à Lourdes à la rencontre du Pape Léon XIV
À 20h30, la délégation insulaire participera également à la grande procession aux flambeaux présidée par le pape, avant un retour en Corse prévu dans la nuit.

 





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