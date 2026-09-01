Handball N2 - Marseille trop fort pour Corte – Ile Rousse

Cosec municipal de Corte.

Marseille bat Corte – Ile-Rousse 40-36 (mi-temps : 24-16).

Arbitres : MM. Remai et Sauvadé.

Corte – Ile-Rousse : Alfieri, Saura (6), Hmidi (1), Gimenez (5), Achalme (3), Pannequin-Poggioli (1), Chamekh (3), Aillaud (2), Galibert (1), Dimitrov (1), Niang (10), Mebarek (3), Gex (4 arrêts), Nagy (6 arrêts).

Marseille : Morel (1), Ramognino (8), Porte, Noyer (1), Alachia, Chakira (4), Malfondet (11), Cobal (3), Hulot (2), Dalig (11 arrêts), Dentz (5), Quintin (3), Belbrahim, Quintin (2).





Avant le début de cette troisième journée, un hommage était rendu à Max Giagheddu, ancien joueur qui nous a quittés il y a deux ans.

Dès l’entame le scénario du match s’écrivait et l’on devinait vite l’issue défavorable pour Cortenais avec l’ouverture du score marseillais et un arrêt sur un tir de Saura… Pour autant, Gimenez et Niang permettaient aux locaux de revenir au score et de prendre même l’avantage par Saura à la 3e minute. Un avantage de courte, de très courte durée face à des Marseillais qui récitaient leurs gammes. Corte – Ile-Rousse courait après le score et ne parvenait pas à contrer un adversaire survolté et bien en place. Les visiteurs déroulaient et prenaient le large dès la 4e minute de jeu en laissant les Cortenais à quatre points. Les hommes d’Adrien Magne enchainaient malheureusement les maladresses, les pertes de balles et trouvaient de surcroît le poteau ou Dalig sur leurs tirs comme sur ce penalty de Saura qui s’écrasait sur la transversale (24e). Et Marseille continuait d’enfoncer les locaux à l’image de leur ailier gauche chirurgical, Malfondet ! En face, on continuait de gâcher et c’est très logiquement que Corte – Ile-Rousse rentrait aux vestiaires avec huit buts de retard : 16-24…





De retour des vestiaires, les locaux manquaient leur première attaque et Marseille poursuivait son cavalier seul durant les trois premières minutes, avant d’accuser le coup et de tomber dans un temps faible. Ce dont devait profiter les locaux pour revenir dans la partie en réduisait l’écart à 6, puis 5 et enfin à 4 buts. Niang, Achalme et Saura tentaient de donner le tempo dans cette deuxième période mais Corte – Ile-Rousse avait du mal à se rapprocher davantage de leur adversaire qui revenait à la charge pour écarter un peu plus encore les locaux. Ces derniers se retrouvaient même à 4 à cinq minutes du terme et Marseille n’avait plus qu’à tirer de son camp dans les buts vides et porter la marque à 40-34. C’est Gimenez qui concluait cette partie en inscrivant le 36e but pour ses couleurs.

Même si Corte – Ile-Rousse a remporté la deuxième période en revenant dans la partie, le retard et les fautes accumulées en première période ne leur ont pas permis de rivaliser avec Marseille.

La prochaine journée aura lieu le 3 octobre à 17 heures. Corte – Ile-Rousse se rendra à Bagnols.

