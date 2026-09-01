En Corse, l’avant-saison touristique donne un coup de pouce à l’économie

Le mois de mai aura fait du bien à l’économie corse. Alors que le printemps avait plutôt mal débuté sur le front de la fréquentation touristique, avec des arrivées en baisse en avril, le deuxième trimestre 2026 s’achève finalement sur des indicateurs plutôt favorables dans l’île. C’est ce que montre la dernière note de conjoncture de l’Insee, publiée ce jeudi 24 septembre. Entre avril et juin, « le nombre d’heures augmente de 0,3 % en Corse par rapport au même trimestre 2025, à rebours de l’ensemble des régions », indique l’Insee en précisant qu’au niveau national « le nombre d’heures rémunérées recule de 0,7% ».



Dans le même temps, l’emploi salarié se maintient. Fin juin, la Corse comptait 129 300 emplois, soit 0,1 % de plus qu’au trimestre précédent. Ce regain d’activité est principalement porté par les services marchands, où « l’activité progresse de 0,8 % sur un an et les effectifs salariés s’étoffent de 0,6% ». « C’est particulièrement le cas dans l’hébergement-restauration, où le nombre d’heures rémunérées augmente de 3 % par rapport au même trimestre 2025 », précise la note de conjoncture. Dans ce secteur, les effectifs salariés progressent également de 1,2 % sur le trimestre.



Tous les secteurs ne profitent toutefois pas de cette embellie. Dans les transports et l’entreposage, l’activité recule ainsi de 0,6 % par rapport au deuxième trimestre 2025, même si, dans le même temps, l’emploi progresse de 1,1 %. Les effectifs restent en revanche stables dans le commerce et la réparation automobile. La situation reste également compliquée dans la construction, où « l’activité continue son repli », avec 2,7 % d’heures rémunérées en moins sur un an. Une baisse qui tend néanmoins à ralentir selon l’Insee. Les effectifs salariés du secteur diminuent ainsi de 0,3 % sur le trimestre. Même tendance du côté de l’industrie, où l’activité recule de 0,5 % par rapport au deuxième trimestre 2025 et l’emploi de 0,3 %. Une diminution notamment liée à la baisse des effectifs dans la production de denrées alimentaires, de boissons et de tabac, mais aussi dans les secteurs de l’énergie, de l’eau et de la gestion des déchets.



« Malgré le dynamisme de l’activité économique, le taux de chômage régional augmente légèrement. Au deuxième trimestre 2026, en Corse, le taux de chômage localisé s’établit à 6,9 % de la population active, soit 0,1 point de plus qu’au trimestre précédent », note par ailleurs l’Insee en pointant que si « sur un an, le chômage régional progresse d’un demi-point », il « reste bien inférieur au taux national (8,3 %) ».





Un mois de mai particulièrement dynamique



Mais c’est surtout la fréquentation touristique qui aura permis de soutenir l’activité au cours de cette avant-saison. Entre avril et juin, 2,3 millions de passagers ont voyagé par voie maritime ou aérienne au départ ou à destination de la Corse. Soit une très légère hausse de 0,1 % par rapport au deuxième trimestre 2025, qui permet malgré tout d’atteindre « un nouveau record quinquennal », relève l’Insee.



Derrière ce chiffre se cachent toutefois d’importantes disparités selon les mois. Après un début de printemps en retrait, avec 4,8 % de passagers en moins en avril par rapport à l’année précédente, le mois de mai a complètement inversé la tendance. La fréquentation y bondit de 8,5 % sur un an, une hausse qui « soutient à elle seule la progression du trafic d’avant-saison », souligne l’Insee. Le maritime enregistre notamment une progression de 14,1 %, tandis que le trafic aérien augmente de 4,4 %. L’embellie aura toutefois été de courte durée puisque dès le mois de juin, le nombre de passagers recule à nouveau de 3,3 % par rapport à 2025.



Des variations qui pourraient, selon l’Insee, traduire une évolution des habitudes des visiteurs. « L’étalement de la saison semble démontrer que la destination insulaire n’échappe pas aux arbitrages budgétaires des voyageurs », relève ainsi l’institut, qui estime que certains pourraient désormais privilégier l’avant-saison afin de bénéficier « de tarifs moins élevés » et « de températures plus clémentes ».



Sur l’ensemble du trimestre, cette fréquentation profite surtout au transport maritime, qui progresse de 1,5 % sur un an, tandis que l’aérien recule de 1 %. L’Insee avance notamment une explication à cette différence : « Les incertitudes et annulations de vols de compagnies low-cost, en lien avec la hausse subite des coûts de carburant au printemps, ont probablement incité les voyageurs à opter pour le transport maritime ».





Une fréquentation également en hausse dans les hébergements



Cette bonne avant-saison se retrouve aussi du côté des hébergements touristiques. Entre avril et juin, les hôtels corses ont enregistré 3,1 % de nuitées supplémentaires par rapport à la même période de 2025. Une progression particulièrement portée par les visiteurs étrangers. Leur fréquentation augmente de 9,4 % sur un an, tandis que les touristes français sont eux aussi un peu plus nombreux, avec une hausse de 0,4 %.



Comme pour le transport de voyageurs, le trimestre avait pourtant débuté en retrait. En avril, les nuitées hôtelières avaient diminué de 1,4 % par rapport à l’année précédente. « La situation s’inverse en mai et même en juin », note l’Insee, avec une hausse de fréquentation qui dépasse alors les 4 %.



La tendance est similaire dans les autres hébergements collectifs touristiques, où le nombre de nuitées progresse de 3,2 % sur l’ensemble du trimestre. Là encore, le mois de mai se distingue particulièrement avec une hausse de 11,5 %, avant un léger recul de 0,9 % en juin. Sur l’ensemble de la période, la fréquentation de la clientèle française augmente de 2,3 %, tandis que celle des visiteurs étrangers progresse de 6 %.