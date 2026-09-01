Football Grand Sud - Le Sud et la SVARR passent

Les premiers à entrer en scène ont été les joueurs de la SVARR qui, dans le cadre de la mise à jour de leur calendrier, se rendaient samedi à Calinzana. Dans cette rencontre déséquilibrée, du 3e tour, entre des locaux évoluant en R4 et des visiteurs pensionnaires du championnat de R1, force est restée à ces derniers qui se sont imposés sur la marque ample de 11 buts à 0. Les joueurs du Valincu affronteront l'AC Ajaccio au tour suivant à savoir dimanche prochainPour le compte, cet après-midi, du 4e tour, le Sud recevait Afa. Ce match entre formations de l'élite insulaire a tourné à l'avantage des Sudistes 2 buts à 1, mais les joueurs de Mariotti ont dû s'employer pour venir à bout d'un adversaire réduit à dix avant l'heure de jeu. Le SFC sera au rendez-vous du prochain tour.----Dans le cadre du tour préliminaire de la Coupe de Corse, le club du FC Sotta (R4) s'est imposé par forfait face au RCB (R4), de son côté l'AS Rocca Taravu (R4) qui rendait visite à l'équipe de Saint Jean a été lourdement battue 7 buts à 1.Enfin pour le compte du championnat de Régional 2, la JS Bonifacio qui jouait d'Eccica-Suarella a été dominée 5 buts à 2.

Vendredi 25 Septembre 2026

USC Corte (N2) – FC Balagne (N2) : 0-0 (4-5 tab)



Samedi 26 Septembre 2026

FC Costa Verde (R1) – AS Furiani Agliani (N1) : 0-2

Gazelec Ajaccio (N2) – Gallia Club Lucciana (N2) : 2-1

Calenzana (R4) -Svarr (R1) : 0-11



Dimanche 27 Septembre 2026

AS Casinca (R1) – FC Borgo (N1) : 0-5

Sud FC– Afa FA (R1) : 2-1





En attente des résultats du tour précédent

AC Ajaccio (R1) – Squadra Valincu Alta Rocca Rizzanese (R1)

