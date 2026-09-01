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Rugby régional - Rebonds pour le RCA, Bastia XV et le CRAB


GAP le Dimanche 27 Septembre 2026 à 18:50

Dans le cadre des différents championnats territoriaux, l'ensemble des clubs corses évoluait à la maison ce dimanche avec pour tous le besoin de rebondir



Rugby régional - Rebonds pour le RCA, Bastia XV et le CRAB
Cela n'a malheureusement pas été le cas, en Régionale 1, pour Portivechju Rugby face à Orange ce dimanche après-midi au stade Claude-Papi. Les joueurs de l'extrême sud, malgré leur vaillance, ont connu une troisième défaite de rang sur le score de 22 à 10. Un premier bloc de trois rencontres vierge de tout succès pour Portivechju qui devra se remettre à l'endroit le plus rapidement possible.


A l'inverse en Régionale 2, carton plein pour nos représentants. Dans la Poule 1, le RC Ajaccio a dominé Pertuis, sur la pelouse de Sarrola, 38 à 14 et s'offre un succès bonifié. Dans la Poule 2, Bastia XV, dans son fief de Volpaghju, a relevé la tête en battant La Ciotat-Ceyreste 17 à 7. De son côté à Lumiu, le CRAB a ouvert son compteur de victoires en s'imposant largement face à Ollioules 30 à 17. Un bon week-end pour la R2 Corse.
 
Les résultats des jeunes
Cadets Régionale 1
Grand Avignon - Cismonte 24-17
Cadets Régionale 2
Portivechju Rugby - Cavaillon 60-12
Juniors Régionale R2
Valréas - Cismonte 41-13
Briançon-Gap  - RC Ajaccio 10-64






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