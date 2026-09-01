Quatre bateaux détruits par un incendie dans le port de Solenzara

Un important incendie s’est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi dans le port de Solenzara, aux alentours de 2 heures du matin.
Selon les éléments communiqués par le Service d’incendie et de secours de la Corse-du-Sud (SIS 2A), en tout « quatre bateaux ont été détruits, dont un qui a coulé ». Un cinquième, appartenant à la SNSM, a été endommagé par les flammes. Aucun blessé n’est toutefois à déplorer.
Trois engins des sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention qui s’est terminée vers 5h ce lundi matin.
Les circonstances dans lesquelles le feu a pris restent à déterminer. Une enquête a été ouverte par le parquet d’Ajaccio.
Selon les éléments communiqués par le Service d’incendie et de secours de la Corse-du-Sud (SIS 2A), en tout « quatre bateaux ont été détruits, dont un qui a coulé ». Un cinquième, appartenant à la SNSM, a été endommagé par les flammes. Aucun blessé n’est toutefois à déplorer.
Trois engins des sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention qui s’est terminée vers 5h ce lundi matin.
Les circonstances dans lesquelles le feu a pris restent à déterminer. Une enquête a été ouverte par le parquet d’Ajaccio.
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