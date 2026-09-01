In Giru : en Corse, le covoiturage cherche sa place

Pour aller travailler, rejoindre une ville voisine, se rendre à l'aéroport ou simplement rentrer chez soi, la voiture reste souvent difficile à éviter en Corse. Les transports collectifs ne desservent pas tous les villages et, lorsqu'ils existent, leurs horaires ne correspondent pas toujours aux contraintes du quotidien.



Alors, lorsque l'on ne conduit pas ou que l'on cherche simplement à réduire ses frais de déplacement, il reste parfois le système D : demander à un proche, passer par son entourage ou rejoindre un groupe de covoiturage sur les réseaux sociaux.



C'est justement à partir de ce constat qu'a été lancée In Giru, une plateforme de mise en relation entre conducteurs et passagers. Depuis trois mois, elle permet aux Corses de proposer ou de rechercher un trajet sur l'île.



L'idée est née d'une situation vécue par sa fondatrice, Paola Zerbi-Polloni. Originaire de Zonza, âgée de 28 ans, elle vit aujourd'hui entre Ajaccio et son village. Confrontée elle-même à des difficultés de mobilité, elle cherche d'abord une solution existante. « Je connaissais bien BlaBlaCar sur le continent », raconte-t-elle. Mais en cherchant des trajets en Corse, elle constate qu'il y en a peu. « Je me suis dit : pourquoi BlaBlaCar marche sur le continent et pas ici ? »



Elle commence alors à s'intéresser aux déplacements sur l'île. « Il y a des problèmes de mobilité importants », estime-t-elle, notamment pour les étudiants, les seniors ou encore les saisonniers. « Il y a des villages qui sont parfois très ruraux, assez reculés aussi. Il est parfois plus simple de rejoindre le continent que son propre village. »



« Pourquoi BlaBlaCar marche sur le continent et pas ici ? »



À cela s'ajoute le coût des déplacements. « L'aspect économique, je pense que ça impacte tout le monde », souligne-t-elle, alors que le prix du carburant pèse sur les automobilistes. Le covoiturage permet aussi, selon elle, de réduire les émissions de CO2 en partageant un même trajet.



Trois mois après son lancement, 370 trajets ont été publiés sur la plateforme. Certains jours, elle enregistre jusqu'à 190 passage sur son site. Des premiers chiffres qui ont surpris sa fondatrice : « Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. » Les trajets les plus fréquents donnent surtout un aperçu des besoins. « Ce sont les trajets où le train ne passe pas », explique-t-elle, en citant notamment Ajaccio-Porto-Vecchio et Bastia-Bonifacio. Les aéroports et certains points de départ du GR20 ont également concentré des demandes pendant l'été.



Le covoiturage n'est pourtant pas nouveau en Corse. Il s'organise déjà entre proches ou sur des groupes de discussion. « Il y a beaucoup de groupes WhatsApp de covoiturage », constate Paola Zerbi-Polloni. Mais ces réseaux restent, selon elle, parfois difficiles à organiser. L'enjeu pour In Giru est donc de structurer une pratique qui existe déjà, tout en parvenant à réunir suffisamment de conducteurs et de passagers. « L'inconvénient du marketplace, c'est qu'il faut qu'il y ait assez de flux pour que ça marche », reconnaît-elle.



Des ambitions au-delà des trajets ponctuels



La fondatrice travaille désormais sur une deuxième version du service, avec une application destinée notamment à faciliter la mise en relation entre les demandes et les trajets proposés. Elle souhaite aussi développer le covoiturage domicile-travail, en nouant des partenariats avec des entreprises.



À plus long terme, elle vise une couverture de 75 % du territoire corse et environ 400 trajets par mois, soit près de 5 000 par an.