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Bastia : Hélène Salge se désolidarise d’Uniti per Dumane


La rédaction le Lundi 28 Septembre 2026 à 14:32

Élue au conseil municipal de Bastia sur la liste conduite par Julien Morganti, Hélène Salge annonce qu’elle siégera désormais dans l’opposition en tant qu’élue du Parti radical. Elle invoque un désaccord avec une prise de position de la liste et avec ses méthodes de travail.



Bastia : Hélène Salge se désolidarise d’Uniti per Dumane
Dans un communiqué, Hélène Salge prend ses distances avec la démarche d’Uniti per Dumane.
La conseillère municipale d’opposition dit être en désaccord avec la dernière prise de position exprimée mardi par Julien Morganti au nom de la liste, ainsi qu’avec « les méthodes de travail employées », qu’elle désapprouve. Elle ne précise pas, dans ce texte, le contenu de cette prise de position.


« Je me désolidarise de cette démarche dans un souci de cohérence, avec la volonté de rester fidèle à mes convictions », écrit-elle. Elle indique qu’elle continuera à siéger au conseil municipal, désormais en tant qu’élue du Parti radical.
Hélène Salge avait été élue en mars 2026 sur la liste Uniti per Dumane, conduite par Julien Morganti, qui comptait neuf élus au conseil municipal de Bastia.




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