Le foot table, né sur les plages d’Ajaccio, s’offre un titre de champion de France grâce à Thomas Ciccada et Alain Appietto

Sur les plages d’Ajaccio, il n’est plus rare de voir des ballons rebondir sur des tables, sous les yeux des estivants. À Neptune Plage, cette pratique a même pris une ampleur particulière. Le foot table, discipline inspirée du football et du tennis-ballon, y est né presque spontanément, avant de gagner d’autres plages, les villages et les compétitions. Aujourd’hui, ses pionniers viennent de décrocher un titre national. Thomas Ciccada, responsable à la paillote Neptune, et son cousin Alain Appietto ont remporté le championnat de France de foot table en double, le 12 septembre dernier, à l’issue du Tournoi de sélection nationale organisé par la nouvelle Fédération française de foot table. Une consécration pour les deux Ajacciens, qui ont fait de ce jeu de plage un véritable sport de compétition.





« Avec Alain, nous étions surtout montés pour le double, avec l’objectif d’aller le plus loin possible », raconte Thomas Ciccada. Après avoir dominé leur poule puis franchi les quarts de finale, les deux Corses ont dû s’employer face à deux joueurs de l’équipe de France de teqball en demi-finale. « Cela a été notre match le plus difficile. Nous avons gagné 18-13. » En finale, ils ont pris le meilleur sur une paire marseillaise pour s’adjuger le premier titre national de la discipline.





D’une table de plage à un sport structuré



L’histoire du foot table ajaccien commence pourtant loin des gymnases et des compétitions fédérales. Au Neptune, où le footvolley et le football occupaient déjà une place importante, quelques jeunes ont eu l’idée de jouer avec un ballon sur une petite table de plage, une pratique en vogue au Brésil depuis plusieurs années. Puis deux, puis quatre tables ont été assemblées. Une grande table de restauration, sortie de la réserve familiale, a ensuite servi de terrain de jeu. « C’est parti comme ça. Tous les jeunes sont arrivés et, depuis ce jour-là, c’est probablement la plage où l’on joue le plus à la table », sourit Thomas Ciccada. Il évoque entre 100 et 200 jeunes présents quotidiennement, en été, autour des trois ou quatre tables installées sur le site. Une effervescence qui ne s’arrête pas à la fin des vacances : la pratique a essaimé dans plusieurs quartiers, sur d’autres plages et jusque dans les villages.





Le principe est simple : deux joueurs ou deux équipes s’affrontent autour d’une table, avec un ballon de football. Chaque camp dispose de trois touches maximum pour renvoyer le ballon sur la table adverse. « C’est plus accessible que le footvolley pour les débutants, car le ballon doit toucher la table. Les jeunes se retrouvent donc plus facilement sur la trajectoire », explique le champion ajaccien.

