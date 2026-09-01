CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Jean-Antoine Ottavi, chef privé 30/09/2026 Appietto : Un camion se renverse au Col du Listinconu, la circulation coupée sur la RD81 29/09/2026 À Ajaccio, l’École hôtelière méditerranéenne veut susciter de nouvelles vocations 29/09/2026 À Ajaccio, près de 300 manifestants pour défendre le pouvoir d’achat et les services publics 29/09/2026

Appietto : Un camion se renverse au Col du Listinconu, la circulation coupée sur la RD81


MP le Mardi 29 Septembre 2026 à 15:16

Un accident impliquant un poids lourd de 20 tonnes s’est produit ce mardi après-midi sur la RD81, entre le col du Listinconu et le col de San Bastianu. Le véhicule se trouvant dans une position particulièrement délicate, au bord d’un ravin, la circulation a été totalement interrompue sur la RD81 le temps des opérations de relevage. D'importants moyens sont mobilisés sur place



(Photo : Archives Paule Santoni)
(Photo : Archives Paule Santoni)
Un accident de la circulation impliquant un poids lourd de 20 tonnes s’est produit ce mardi aux alentours de 14h30 sur la RD81, sur la commune d’Appietto, entre le col du Listinconu et le col de San Bastianu, indique le Service d’Incendie et de Secours de la Corse-du-Sud (SIS 2A). 
 
Deux personnes ont été légèrement blessées et ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers avant d’être évacuées vers le centre hospitalier d’Ajaccio.
 
Par ailleurs, à l’arrivée des secours, le véhicule se trouvait « en situation d’instabilité au bord du ravin » et empiétait sur une partie de la chaussée, précise le SIS 2A. En conséquence, alors que des opérations de relevage et de grutage du poids lourd sont en cours, la RD 81 a été fermée à la circulation dans les deux sens jusqu’à la fin des opérations. Les automobilistes sont invités à éviter le secteur.
 
18 sapeurs-pompiers, deux ambulances, un enfin de désincarcération, un véhicule de sauvetage-déblaiement, deux véhicules de feu de forêt et deux véhicules de commandement sont mobilisés sur place. 





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos