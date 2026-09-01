Appietto : Un camion se renverse au Col du Listinconu, la circulation coupée sur la RD81

(Photo : Archives Paule Santoni)
Un accident de la circulation impliquant un poids lourd de 20 tonnes s’est produit ce mardi aux alentours de 14h30 sur la RD81, sur la commune d’Appietto, entre le col du Listinconu et le col de San Bastianu, indique le Service d’Incendie et de Secours de la Corse-du-Sud (SIS 2A).
Deux personnes ont été légèrement blessées et ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers avant d’être évacuées vers le centre hospitalier d’Ajaccio.
Par ailleurs, à l’arrivée des secours, le véhicule se trouvait « en situation d’instabilité au bord du ravin » et empiétait sur une partie de la chaussée, précise le SIS 2A. En conséquence, alors que des opérations de relevage et de grutage du poids lourd sont en cours, la RD 81 a été fermée à la circulation dans les deux sens jusqu’à la fin des opérations. Les automobilistes sont invités à éviter le secteur.
18 sapeurs-pompiers, deux ambulances, un enfin de désincarcération, un véhicule de sauvetage-déblaiement, deux véhicules de feu de forêt et deux véhicules de commandement sont mobilisés sur place.
Deux personnes ont été légèrement blessées et ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers avant d’être évacuées vers le centre hospitalier d’Ajaccio.
Par ailleurs, à l’arrivée des secours, le véhicule se trouvait « en situation d’instabilité au bord du ravin » et empiétait sur une partie de la chaussée, précise le SIS 2A. En conséquence, alors que des opérations de relevage et de grutage du poids lourd sont en cours, la RD 81 a été fermée à la circulation dans les deux sens jusqu’à la fin des opérations. Les automobilistes sont invités à éviter le secteur.
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