À Ajaccio, près de 300 manifestants pour défendre le pouvoir d’achat et les services publics

« Il y a de la fatigue, de la colère, mais aussi de la détermination. » Devant les grilles de la préfecture d’Ajaccio, Rémi Bizarri, délégué du STC, résume l’état d’esprit des manifestants. Ce mardi 29 septembre, près de 300 personnes ont répondu à l’appel de l’intersyndicale dans la cité impériale. À Ajaccio, le rassemblement a débuté à 10 h 30 devant la préfecture, entraînant la fermeture du cours Napoléon à la circulation. Fonctionnaires, agents des services publics, représentants syndicaux mais aussi salariés d’organismes sociaux ont répondu à l’appel. Peu avant midi, une délégation de l’intersyndicale a été reçue en préfecture.





Au cœur de cette mobilisation : une inquiétude grandissante concernant le pouvoir d’achat. Pour Rudy Albertini, secrétaire départemental de la CGT de Corse-du-Sud, le constat est sans appel. « Le gel du point d’indice contribue à appauvrir le pouvoir d’achat des fonctionnaires. Il est temps que les fonctionnaires puissent avoir droit à une revalorisation salariale et que ce point d’indice soit indexé sur l’inflation. » Le responsable syndical pointe également les suppressions d’emplois et la réduction de la présence des services publics dans certains territoires : « Il y a la suppression de nombreux emplois dans la fonction publique, des services publics qui ferment, des points de contact postaux par exemple dans le rural. »





« En Corse, c’est encore plus prégnant »



Si les revendications s’inscrivent dans un mouvement national, les syndicats veulent aussi mettre en avant la situation particulière de l’île. Une dimension sur laquelle insiste Frédéric Lanai, secrétaire général de l’UNSA. L’objectif, explique-t-il, est que les agents puissent bénéficier d’un pouvoir d’achat « en corrélation avec la réalité économique de la Corse ». « On voit que l’inflation augmente, que le carburant augmente, que tout augmente et, malheureusement, les salaires des fonctionnaires, eux, n’augmentent pas », poursuit-il. Le représentant de l’UNSA évoque notamment des prix alimentaires qu’il estime « 14 % plus chers que sur le continent », ainsi que le coût des loyers. Un constat partagé par la CGT. « En Corse, c’est encore plus prégnant. Il y a également le surcoût lié à l’insularité. Aujourd’hui, tout le monde commence à sentir, au niveau du panier, que c’est de plus en plus difficile », estime Rudy Albertini.



Pour le STC également, la réponse ne peut se limiter aux mesures nationales. « Aujourd’hui, nous avons besoin d’un traitement spécifique à tous les niveaux, notamment au niveau social et au niveau des services publics », affirme Rémy Bizzari. Selon lui, la fonction publique traverse désormais « une crise majeure », au point que certains agents « n’arrivent plus à boucler leurs fins de mois ».



