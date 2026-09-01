Météo : Malgré des orages attendus en fin de semaine, l'été joue les prolongations en Corse

L’automne est bien là sur le calendrier, mais pas encore vraiment dans le ciel corse. En ce début de semaine, le soleil est toujours au rendez-vous et les températures restent particulièrement élevées pour la saison. « Aujourd'hui, c'est vraiment un grand soleil qui domine », explique Patrice Fourcade, prévisionniste à Météo-France à Ajaccio.



Quelques averses peuvent seulement concerner les reliefs, sans caractère significatif. Les températures restent ainsi 3 à 5 °C au-dessus des normales saisonnières, dans la continuité d'un mois de septembre particulièrement chaud.



Fortes averses orageuses en très peu de temps



La situation va progressivement évoluer dans les prochains jours. Mercredi, l'activité orageuse pourra déjà faire son apparition, principalement en montagne, mais de manière très localisée.



C'est surtout jeudi après-midi que la dégradation, venue du contient, sera la plus marquée. « Nous aurons des averses et des orages, essentiellement sur la chaîne centrale, les hautes vallées de l'Ouest et une grande partie de la Haute-Corse », détaille Patrice Fourcade.



Le Cortenais, la Castagniccia et le Fium'Orbu devraient notamment être concernés par de fortes averses. « On pourrait avoir des grosses averses orageuses qui pourront donner des fortes intensités en très peu de temps », prévient le prévisionniste. Le vent ne devrait en revanche pas être l'élément principal de cet épisode.



Vendredi, le temps restera instable, mais les précipitations seront moins importantes et concerneront surtout l'intérieur de l'île. Le week-end devrait également rester légèrement instable, « sans connaître les fortes pluies attendues sur le continent », précise Patrice Fourcade.



La chaleur persiste



Malgré cette dégradation, les températures devraient rester élevées. « Jusqu'à dimanche, voire lundi, c'est quasiment stationnaire », indique Patrice Fourcade. Une légère baisse, de 2 à 3 °C, pourrait intervenir au cours de la semaine prochaine. L'automne devra donc encore patienter : « On reste vraiment avec des températures toujours très chaudes », résume le prévisionniste.