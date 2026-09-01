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Portivechju - Pourquoi des portiques le long des routes de la région ?


le Samedi 12 Septembre 2026 à 12:20

Ils sont dans le paysage depuis une dizaine de jours, mais ils n’y resteront pas. Des portiques métalliques pour le moins disgracieux ont fait leur apparition le long de plusieurs routes, dans le secteur de Portivechju, Sotta et Bunifaziu. Ces installations sont liées à un chantier d’ampleur qui concerne le réseau électrique corse : le projet SACOI 3.



Ces portiques métalliques sont liés aux travaux du projet SACOI 3.
Ces portiques métalliques sont liés aux travaux du projet SACOI 3.
En tant que gestionnaire de voirie, la Collectivité de Corse a procédé à divers aménagements de circulation, selon les emplacements des portiques. Ces derniers ont été installés provisoirement sur huit axes routiers de l’Extrême-Sud, dont la RT 10, le temps de procéder au remplacements de conducteurs électriques.

Une période de transition rendue nécessaire par le chantier SACOI 3, sous maîtrise d’ouvrage EDF. SACOI 3 vise à remplacer la liaison électrique SACOI 2, qui relie la Sardaigne, la Corse et la Toscane. Cette interconnexion, exploitée conjointement par EDF et l’opérateur italien Terna, doit être modernisée pour renforcer la sécurité d’alimentation électrique des trois territoires. Le projet prévoit notamment trois nouvelles stations de conversion, en Sardaigne, en Corse et en Toscane, ainsi que de nouvelles liaisons électriques souterraines et sous-marines. En Corse, il comprend également le renforcement de la ligne aérienne existante entre Lucciana et Bunifaziu. L’enjeu est notamment de doubler la capacité d’importation d’électricité de la Corse, qui doit passer de 50 à 100 MW. 

La nouvelle liaison doit également faciliter l’intégration des énergies renouvelables et sécuriser davantage l’alimentation électrique de l’île. Le nom SACOI résume à lui seul le tracé historique de cette interconnexion : SArdaigne-COrse-Italie. Mise en service en 1967, elle constitue depuis plusieurs décennies un lien électrique stratégique entre les trois territoires. SACOI 3 doit prendre le relais de cette infrastructure vieillissante, avec une mise en service annoncée autour de 2030.

En attendant, dans l’Extrême-Sud, le chantier se matérialise de façon très concrète : par des câbles à faire franchir temporairement aux routes, des portiques de protection et quelques restrictions de circulation. Sur la RD 659, par exemple, au hameau porto-vecchiais d’Arca-Pianelli, une restriction de circulation est en vigueur depuis le 31 août pour une durée de 60 jours, période estimée de la durée des travaux. Des installations appelées à disparaître une fois cette étape des travaux achevée.

 




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