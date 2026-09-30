U tempu in Corsica
Les nuages s’accumulent ce mercredi dans le ciel de Corse : pluies et orages sont au programme de la journée et les températures maximales sont stationnaires, variant de 24 à 27 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
La baie de Calvi (Mylène Sabiani)