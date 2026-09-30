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U tempu in Corsica


le Mercredi 30 Septembre 2026 à 07:02

Les nuages s’accumulent ce mercredi dans le ciel de Corse : pluies et orages sont au programme de la journée et les températures maximales sont stationnaires, variant de 24 à 27 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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