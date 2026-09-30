Grève à Corsica Linea : Les traversées entre la Corse et Marseille de nouveau annulées ce mercredi

Il sera à nouveau compliqué de voyager entre la Corse et Marseille ce mercredi. Alors que le mouvement de grève de la CGT des marins de Marseille est entré dans sa deuxième journée, les cinq traversées de la Corsica Linea prévues ce soir ont été supprimées par la compagnie.
Au départ de Marseille, trois rotations sont concernées. A Galeotta, qui devait rejoindre Bastia, le Capu di Muru, attendu à L’Île-Rousse, et le Vizzavona, qui devait prendre la direction de Propriano, ne partiront pas. Dans l’autre sens, les traversées Ajaccio-Marseille à bord du Capu Rossu et Bastia-Marseille avec le Pascal Paoli sont également annulées.
Les conséquences de la grève touchent également les dessertes vers l’Algérie. La traversée Marseille-Alger qui devait être assurée mardi par le Jean Nicoli a été annulée, tout comme le trajet retour Alger-Marseille prévu ce mercredi.
Pour les passagers concernés, Corsica Linea indique qu’une modification du voyage reste possible sans frais. Un remboursement peut également être demandé auprès de l’agence émettrice.
Ces nouvelles annulations interviennent au lendemain d’une première journée déjà fortement perturbée par le mouvement social. Mardi, cinq traversées entre Marseille et la Corse avaient été supprimées.
Déposé par la CGT des marins de Marseille, le préavis de grève a débuté mardi à 8 heures pour une durée initiale de 48 heures, avec la possibilité d’être ensuite reconduit par périodes de 24 heures.
Pour rappel, le mouvement fait notamment suite au projet d’affrètement du Massalia, navire de La Méridionale, avec ses équipages, pour assurer les lignes de la délégation de service public entre Marseille et Propriano et Marseille et L’Île-Rousse. La CGT estime que cette nouvelle organisation se traduirait par la perte d’un navire à l’année et de deux équipages chez Corsica Linea, soit, selon le syndicat, 90 emplois de marins en CDI.
Au départ de Marseille, trois rotations sont concernées. A Galeotta, qui devait rejoindre Bastia, le Capu di Muru, attendu à L’Île-Rousse, et le Vizzavona, qui devait prendre la direction de Propriano, ne partiront pas. Dans l’autre sens, les traversées Ajaccio-Marseille à bord du Capu Rossu et Bastia-Marseille avec le Pascal Paoli sont également annulées.
Les conséquences de la grève touchent également les dessertes vers l’Algérie. La traversée Marseille-Alger qui devait être assurée mardi par le Jean Nicoli a été annulée, tout comme le trajet retour Alger-Marseille prévu ce mercredi.
Pour les passagers concernés, Corsica Linea indique qu’une modification du voyage reste possible sans frais. Un remboursement peut également être demandé auprès de l’agence émettrice.
Ces nouvelles annulations interviennent au lendemain d’une première journée déjà fortement perturbée par le mouvement social. Mardi, cinq traversées entre Marseille et la Corse avaient été supprimées.
Déposé par la CGT des marins de Marseille, le préavis de grève a débuté mardi à 8 heures pour une durée initiale de 48 heures, avec la possibilité d’être ensuite reconduit par périodes de 24 heures.
Pour rappel, le mouvement fait notamment suite au projet d’affrètement du Massalia, navire de La Méridionale, avec ses équipages, pour assurer les lignes de la délégation de service public entre Marseille et Propriano et Marseille et L’Île-Rousse. La CGT estime que cette nouvelle organisation se traduirait par la perte d’un navire à l’année et de deux équipages chez Corsica Linea, soit, selon le syndicat, 90 emplois de marins en CDI.
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