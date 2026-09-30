Depuis la Corse jusqu'à l'Emirates Stadium : organiser un déplacement pour un match d'Arsenal

Aucune compagnie ne propose de vol direct entre la Corse et Londres. Il faut donc passer par une escale, le plus souvent à Paris, Nice ou Marseille, avant de rejoindre l'un des aéroports londoniens.

Le meilleur choix dépend surtout de la ville de départ. Au départ de Bastia ou Calvi, Nice ou Marseille raccourcissent souvent le trajet. Depuis Ajaccio ou Figari, Paris reste une option tout aussi logique.



La durée totale du voyage varie pas mal selon l'aéroport et le temps d'escale. Ça vaut le coup de comparer plusieurs combinaisons avant de réserver, plutôt que de prendre le premier vol venu.



Entre l'aller et le retour, comptez une bonne partie de la journée rien qu'en transport. Un détail à garder en tête au moment de calculer le temps réellement disponible sur place.





Se caler sur le calendrier du club



Le calendrier des matchs à domicile sort plusieurs semaines à l'avance, largement de quoi organiser un aller-retour sans courir. Les rencontres du week-end restent les plus simples à viser quand on a une semaine de travail à gérer avant de partir.



Certains ajoutent une journée avant ou après le match, histoire de rentabiliser un trajet qui prend déjà du temps. Rien n'oblige à foncer directement à l'aéroport au coup de sifflet final.



Un dernier point à ne pas zapper : vérifier l'heure du coup d'envoi une fois confirmée localement. Certains sites affichent l'heure déjà ajustée au fuseau du visiteur, pas celle de Londres.





Une fois à Londres, direction le stade



L'Emirates Stadium se trouve au nord de la ville, dans le quartier d'Islington, à quelques stations de métro du centre. Rien n'empêche de passer la matinée ailleurs et de rejoindre le stade en fin d'après-midi.



Le métro londonien n'a rien de compliqué, même pour quelqu'un qui découvre la ville. Les correspondances vers le nord sont fréquentes depuis la plupart des grandes gares.



De quoi enchaîner facilement une visite en journée et le match en soirée, sans passer son temps à chercher son chemin.



Un conseil qui revient souvent : arriver un peu en avance pour passer les contrôles à l'entrée sans stress, surtout les soirs de forte affluence.





Prendre sa place avant de réserver l'avion



Les rencontres les plus attendues partent vite, ce qui n'aide pas quand on a déjà bloqué des dates de vol depuis la Corse. Mieux vaut s'y prendre tôt des deux côtés.



En amont du déplacement, Live Football Tickets permet de comparer les places encore disponibles selon les tribunes, avant même d'avoir réservé le billet d'avion.



Ça permet aussi de caler le reste du budget, entre le trajet, le logement sur place et la place dans le stade, plutôt que de découvrir les options une fois sur place.





Un trajet plus long, pas plus compliqué



Un supporter parisien ou lyonnais part avec un avantage évident sur la distance. Depuis la Corse, ça demande simplement d'anticiper un peu plus tôt, entre correspondance aérienne et calendrier du club.



Rien qui empêche de faire le déplacement, à condition de s'y prendre quelques semaines avant la date visée plutôt qu'à la dernière minute.



Le vol, le quartier autour du stade, l'ambiance du match : tout ça fait partie du même week-end, et ça se prépare autant que ça se vit une fois sur place.

