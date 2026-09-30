Sari-Solenzara : Un incendie se déclare dans un appartement, plusieurs habitants évacués

Un incendie s’est déclaré ce mercredi, peu après 9h30, dans un appartement situé dans un immeuble d’habitation de trois étages situé sur la commune de Sari-Solenzara, indique le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud (SIS 2A).



« L’intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis de contenir le feu à l’appartement impacté et d’évacuer plusieurs personnes de l’immeuble », précise le SIS 2A.



Une vingtaine de sapeurs-pompiers sont engagés sur place, avec deux fourgons incendie, une échelle aérienne, un véhicule de secours à personnes ainsi que deux véhicules de commandement.



À 10h15, les opérations d’extinction étaient toujours en cours. Plusieurs habitants avaient été évacués de l’immeuble mais, selon le premier bilan communiqué par le SIS 2A, aucune victime n’était à déplorer.



Un périmètre de sécurité a été mis en place autour de l’intervention.